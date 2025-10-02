Saare maakonnas on veetud 1700 kilomeetrit interneti valguskaablit

Saare maakonnas on laiali veetud 1700 kilomeetrit interneti valguskaablit. Kõikide majapidamisteni viimiseks kuluks seda aga veel 4800 kilomeetrit. Igal saarlasel on nüüd võimalik kaardirakendusest vaadata, kui kaugele jääb tema kodust kiire internet ehk riigi poolt 2030. aastaks võetud kohustus.

Aega läks üle seitsme aasta ja raha kulus 125 000 eurot, aga nüüd on igal saarlasel Digisaare kaardilt võimalik näha, kui kaugele jääb tema majapidamisest paljude jaoks oluline unistus - valguskaabli kiire internet. Samas saab rakendusest ka näha, mida optiliste kiudude vedamine maa alt ka maksaks. Summad on üle Saaremaa väga erinevad - sadadest eurodest enam kui 100 000 euroni - ühe majapidamise kohta.

"Umbes 60 miljonit läheks maksma, kui katta kogu Saaremaa ja kokku tuleks umbes 4800 kilomeetrit valguskaablit ehitada maa sisse," lausus Geospatial OÜ juhatuse liige Andres Kärk.

Samas ei saa kaardirakenduses välja toodud summa eest kohe ikkagi valguskaablit õuele tellida. Need hinnad kehtiksid siis, kui kogu piirkond internetiga varustataks.

Digisaare juht ütles, et valguskaabli vedamine on küll kallis, aga järgnevateks aastakümneteks suuri hoolduskulusid ei vaja, erinevalt üle õhu levivast andmesidest.

"Ega kinnitused ju kuskile ära ei jookse. Majad ehitatakse sinna, kus need jäävad ja me võtsime seda kui projekti, mida me teeme üks kord elus," sõnas Digisaare juhatuse liige Villu Vatsfeld.

Kaart on küll olemas, aga paljude jaoks jääb valguskaabel ikkagi unistuseks, vaatamata sellele, et riik on Euroopa Liidus lubanud tagada 2030. aastaks kiire interneti kättesaadavuse.

"Selle saavutamine praeguste eelarvevahenditega ei ole tõenäoline. Kavas on käivitada uus regionaalarengu fondi toetusmeede, mille me nüüd loodame selle aasta lõpuks käivitada. Kogu Saare maakonnale ettenähtud eelarve on üle kolme miljoni euro. Hetkel rohkem eraldatud ei ole. Tulevasest finantsperioodist saab ka lairibataristu rajamist toetada," ütles justiits- ja digiministeeriumi sideturgude talituse nõunik Raigo Iling.

Kui Saare maakonnas maksaks valguskaabli vedamine 9300 majapidamisse suurusjärgus 60 miljonit, siis kõikide Eesti majapidamiste valguskaabliga ühendamine maksaks kokku 829 miljonit eurot.