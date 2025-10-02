X!

Saare maakonnas on veetud 1700 kilomeetrit interneti valguskaablit

Majandus
Foto: ERR
Majandus

Saare maakonnas on laiali veetud 1700 kilomeetrit interneti valguskaablit. Kõikide majapidamisteni viimiseks kuluks seda aga veel 4800 kilomeetrit. Igal saarlasel on nüüd võimalik kaardirakendusest vaadata, kui kaugele jääb tema kodust kiire internet ehk riigi poolt 2030. aastaks võetud kohustus.

Aega läks üle seitsme aasta ja raha kulus 125 000 eurot, aga nüüd on igal saarlasel Digisaare kaardilt võimalik näha, kui kaugele jääb tema majapidamisest paljude jaoks oluline unistus - valguskaabli kiire internet. Samas saab rakendusest ka näha, mida optiliste kiudude vedamine maa alt ka maksaks. Summad on üle Saaremaa väga erinevad - sadadest eurodest enam kui 100 000 euroni - ühe majapidamise kohta.

"Umbes 60 miljonit läheks maksma, kui katta kogu Saaremaa ja kokku tuleks umbes 4800 kilomeetrit valguskaablit ehitada maa sisse," lausus Geospatial OÜ juhatuse liige Andres Kärk.

Samas ei saa kaardirakenduses välja toodud summa eest kohe ikkagi valguskaablit õuele tellida. Need hinnad kehtiksid siis, kui kogu piirkond internetiga varustataks.

Digisaare juht ütles, et valguskaabli vedamine on küll kallis, aga järgnevateks aastakümneteks suuri hoolduskulusid ei vaja, erinevalt üle õhu levivast andmesidest.

"Ega kinnitused ju kuskile ära ei jookse. Majad ehitatakse sinna, kus need jäävad ja me võtsime seda kui projekti, mida me teeme üks kord elus," sõnas Digisaare juhatuse liige Villu Vatsfeld.

Kaart on küll olemas, aga paljude jaoks jääb valguskaabel ikkagi unistuseks, vaatamata sellele, et riik on Euroopa Liidus lubanud tagada 2030. aastaks kiire interneti kättesaadavuse.

"Selle saavutamine praeguste eelarvevahenditega ei ole tõenäoline. Kavas on käivitada uus regionaalarengu fondi toetusmeede, mille me nüüd loodame selle aasta lõpuks käivitada. Kogu Saare maakonnale ettenähtud eelarve on üle kolme miljoni euro. Hetkel rohkem eraldatud ei ole. Tulevasest finantsperioodist saab ka lairibataristu rajamist toetada," ütles justiits- ja digiministeeriumi sideturgude talituse nõunik Raigo Iling.

Kui Saare maakonnas maksaks valguskaabli vedamine 9300 majapidamisse suurusjärgus 60 miljonit, siis kõikide Eesti majapidamiste valguskaabliga ühendamine maksaks kokku 829 miljonit eurot.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:58

Manchesteri sünagoogi juures sai rünnakus surma vähemalt kaks inimest Uuendatud

19:41

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

19:28

Reedel tõuseb elektri börsihind üheksa protsenti

19:07

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

19:05

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

18:50

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

18:48

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

18:47

Saare maakonnas on veetud 1700 kilomeetrit interneti valguskaablit

18:45

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

18:40

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:07

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:41

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

19:05

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

18:48

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

18:12

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

loe: kultuur

18:50

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

18:45

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

18:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu Uuendatud

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

loe: eeter

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

18:35

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

18:35

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

18:35

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

16:20

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

15:25

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

15:25

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

10:45

Eksperdid ei usu plaani hoida vajaduspõhiste toetustega kokku 100 miljonit eurot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo