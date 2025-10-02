Sajad protestisid Läti võimaliku Istanbuli konventsioonist taganemise vastu

Läti koalitsioonipartei Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS) otsustas hiljuti toetada opositsiooni ettepanekut taganeda Istanbuli konventsioonist. Sajad protestijad teatasid neljapäeval, et riik ei tohi naistevastase ning perevägivalla ennetamise ja tõkestamise leppest taganeda.

Mitusada meeleavaldajat kogunes neljapäeval Läti parlamendihoone ette. Nad kutsusid parlamendisaadikuid üles järgima Läti rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi. Samuti nõuti, et parlament lükkaks tagasi Istanbuli konventsioonist lahkumise seaduseelnõu.

Istanbuli konventsiooni eesmärk on kaotada naiste, sealhulgas alla 18-aastaste tütarlaste vastu suunatud vägivald, mis on meeste ja naiste jätkuva ebavõrdsuse üks algpõhjus.

Meeleavaldajad tõid välja, et konventsiooni on ratifitseerinud enamik Euroopa riike. Nad tõid välja, et konventsioonist lahkumisega astuks Läti suure sammu tagasi.

Koduvägivalla ohvreid abistava ühingu "Centrs Marta" esindajad hoiatasid, et vägivallaohvrid kannatavad enim, kui Läti peaks konventsioonile selja keerama.

Läti ratifitseeris konventsiooni kaks aastat tagasi. Meeleavaldajad tõid välja, et leppest taganemine saadaks ühiskonnale ohtliku signaali, et vägivallaga seotud probleeme ei võeta riigis piisavalt tõsiselt.