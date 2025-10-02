X!

Nursipalu harjutusväljalt kostuva müraga on kohalikud harjunud

Kupejanovi jalaväepataljoni lahinglaskmised Nursipalu harjutusalal.
Kupejanovi jalaväepataljoni lahinglaskmised Nursipalu harjutusalal. Autor/allikas: Kaitseväe peastaap / mil.ee
Nursipalu harjutusväljal lasti kaitseväe õppusel "Pikne" esimest korda suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest. Lisaks oli õppuse eesmärk anda kohalikele elanikele aimu, milline saab tulevikus olema Nursipalu kõige tugevam müra.

Kolmapäeval ja neljapäeval toimusid Nursipalu harjutusväljal suurtükirügemendi Caesari ja HIMARS-i patarei õppekogunemine, kuhu olid kutsutud reservväelased harjutama taktikalisi suurtükiväe tegevusi. Kui HIMARS-is kasutati lõhkepeadeta rakette, siis Caesaris kasutati 155 millimeetrist lahingmoona, mille helitugevus on sarnane K-9 omaga.

"Vaatamata sellele, et suurtükiväelased tahaksid hästi palju lasta, siis meil on ikkagi laskemoona piirangud peal. Täna me laseme 26 155 mürsku ja eile saime lasta 28," sõnas suurtükiväerügemendi ülem kolonel Marko Tomentšuk.

Liikursuurtükkide õppus toimus Nursipalu juba laiendatud alal. Õppuse raames mõõdab riigi kaitseinvesteeringute keskus ka mürataset.

"Ehk siis olla kindlad selles, kui palju siis reaalselt suurtüki laskmine siin piirkonnas müra tekitab ja palju seda keskkonda mõjutab," selgitas Tomentšuk.

"Pärast müra mõõtmise tulemuste kättesaamist, kõrvutame neid varem tehtud modelleeringutega ja tutvustame rahvale," lausus RKIK harjutusväljade portfelli juht Elari Kalmaru.

Sõmerpalu lastead jääb Nursipalu harjutusalast kahe kilomeetri kaugusele. Neljapäevased laskmised kostusid ka sinna.

"Eks neid helisid on ikka kuulda ja mütsatused on kõvad, aga meie lapsed on sellega harjunud. Õpetajad on ka kohe algusest peale seletanud ära, miks seda müra on ja midagi erakorralist praegu ka ei ole kostunud. Majja sisse ei ole absoluutselt kuulda," ütles Sõmerpalu lasteaia õpetaja Grete Vares.

Mare elab Võru linna külje alla Kubijal. Neljapäeval tegi ta pool päeva õues tööd. Nursipalu helid kostuvad ka temani.

"Selliseid suuri pauke ma küll kuulnud veel ei ole. Mind see ei häiri. Olen vast juba ära harjunud, aga mul on hea meel, et harjutatakse ja vähemalt meie kaitsega tegeletakse," lausus Mare.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

