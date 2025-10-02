X!

Venemaa piiri lähedal otsitakse viit kadunud Norra sõdurit

Välismaa
Sõdurid. Pilt on illustratiivne.
Sõdurid. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Eesti Kaitsevägi/Maria Tammeaid
Välismaa

Norras otsiti neljapäeval kümmet sõdurit, kes jäid kadunuks pärast sõjaväeõppust Venemaa piiri lähedal, edastasid soomlaste rahvusringhääling YLE, uudisteagentuur STT ja ajaleht Ilta-Sanomat.

Otsingud käivitusid, kui sõdurid ei naasnud hommikul pärast õppuse lõppu kokkulepitud kohta.

Norra rahvusringhääling NRK teatas hiljem, et viis kadunud sõdurit on leitud ja nendega on kõik korras. Viis on endiselt kadunud ja neid otsitakse muuhulgas helikopteri, droonide ja koerte abil.

NRK andmetel on sõdureid otsitud Bugøynesi küla ja Unjárga-Nesseby valla aladelt, mis asuvad Venemaa piiri lähedal.

Politsei operatiivjuht Jørgen Haukland Hansen ütles, et kadumistesse suhtutakse tõsiselt ja neil on kaks võimalikku põhjust.

"Üks võimalus on, et sõdurid võisid kogunemisajast valesti aru saada. Teine on see, et midagi võis juhtuda," ütles politseinik.

lm piirkonnas on hea ja sõdurid on teadaolevalt asjakohaselt riietatud. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:02

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

22:53

Venemaa piiri lähedal otsitakse viit kadunud Norra sõdurit

22:50

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

22:43

Sutter: kõik käed on tööturul vajalikud ja me ei saa kedagi kõrvale jätta

22:36

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

21:58

ETV spordisaade, 2. oktoober

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Trump pani Kariibi mere narkokaubitsejad terroristidega samale pulgale

21:31

Mõned varasemalt rohket jõhvikasaaki pakkunud piirkonnad on tänavu peaaegu tühjad

21:28

Reede tuleb kuiv ja päikseline

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:34

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

14:42

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23:02

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

22:50

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

22:36

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

21:58

ETV spordisaade, 2. oktoober

loe: kultuur

18:50

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

18:45

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

18:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu Uuendatud

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

loe: eeter

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

18:40

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

18:35

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

18:35

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

18:35

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

16:20

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

15:25

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

15:25

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo