Venemaa piiri lähedal otsitakse viit kadunud Norra sõdurit

Norras otsiti neljapäeval kümmet sõdurit, kes jäid kadunuks pärast sõjaväeõppust Venemaa piiri lähedal, edastasid soomlaste rahvusringhääling YLE, uudisteagentuur STT ja ajaleht Ilta-Sanomat.

Otsingud käivitusid, kui sõdurid ei naasnud hommikul pärast õppuse lõppu kokkulepitud kohta.

Norra rahvusringhääling NRK teatas hiljem, et viis kadunud sõdurit on leitud ja nendega on kõik korras. Viis on endiselt kadunud ja neid otsitakse muuhulgas helikopteri, droonide ja koerte abil.

NRK andmetel on sõdureid otsitud Bugøynesi küla ja Unjárga-Nesseby valla aladelt, mis asuvad Venemaa piiri lähedal.

Politsei operatiivjuht Jørgen Haukland Hansen ütles, et kadumistesse suhtutakse tõsiselt ja neil on kaks võimalikku põhjust.

"Üks võimalus on, et sõdurid võisid kogunemisajast valesti aru saada. Teine on see, et midagi võis juhtuda," ütles politseinik.

