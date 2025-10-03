X!

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused

Välismaa
Põleng Uralchem Azoti tehases.
Põleng Uralchem Azoti tehases. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Venemaal Uuralites asuvas keemiatehases toimusid neljapäeva õhtul plahvatused, mis olid ilmselt põhjustatud Ukraina korraldatud droonirünnakust.

Permi krais Bereznjaki linnas asuvat keemiatehast Uralchem Azot raputasid 2. oktoobri hilisõhtul plahvatused, teatas Ukraina uudistekanal LIGA.net kohalike elanike sotsiaalmeediapostitustele viidates. Tehase esindaja kinnitas plahvatuste toimumist, kuid nimetas toimunut tehnoloogilise protsessi lühiajaliseks katkestuseks, lisas väljaanne. Samuti väideti, et tehas jätkab tavalist tööd.

Lisaks teatasid kohalikud kanalid sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram, viidates Venemaa eriolukordade ministeeriumile, et põhjuseks võis olla ühes tsehhis külmutusseadme plahvatus.

Samas on Vene võimude poolt tavapärane käitumine selgitada mõne tööstusobjektil või naftakäitises Ukraina õhurünnaku tagajärjel toimunud plahvatusi ja tulekahjusid tehnilise rikke või äärmisel juhul allatulistatud droonitükkide põhjustatud põlenguga.

Ühe sotsiaalmeedia postituste kohaselt tabas tehast kolm drooni, neljanda suutis Vene õhutõrje alla tulistada, viies kukkus aga elukvartalisse.

Uralchem ​​Azot asub umbes 1600 kilomeetri kaugusel rindejoonest, mis tähendab, et see oleks seni üks kõige kaugemal Venemaa tagalas sooritatud Ukraina rünnakuid.

Tehas on Venemaa üks suurimaid väetisetootjaid, kus valmistatakse ammoniaaki, karbamiidi ja ammooniumnitraati. Neid kemikaale kasutatakse ka lõhkeainete tootmisel, mis muudab tehase elutähtsaks nii sõjandussektorile. 2024. aastal saavutas see rekordilise toodangumahu - üle 2,3 miljoni tonni.

Sõrskõi lubas tugevdada õhutõrjet rinde- ja piirialadel

Ukraina relvajõudude juhtkond on teinud rea otsuseid õhutõrje tugevdamiseks rinde- ja piirialadel, mille hulgas suurendades püüdurdroonide meeskondade arvu, teatas relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

Sõjaväe juhtkonna töökoosoleku järel ajakirjanikega rääkinud Sõrskõi tõi välja, et septembrikuus kasutasid Vene väed massilisteks rünnakuteks Ukraina vastu ligi 6900 drooni, millest üle 3600 olid Shahed-tüüpi ründedroonid.

"Venelased muudavad pidevalt oma taktikat mehitamata õhusõidukite kasutamisel. Praegu intensiivistavad nad rünnakuid rinde- ja piirialadele, kus võtavad sihikule elutähtsat taristut ja tsiviilobjekte. Ukraina relvajõud peavad selle ohu tõrjumiseks rakendama ööpäevaringselt tõhusaid lahendusi," rääkis kindral.

Sõrskõi märkis, et relvajõud jätkavad vaenlase droonidele vastu tegutsevate üksuste võimekuse suurendamist, mille seas püüdurdroonide kasutamise suurendamist. Ukraina kõrge sõjaväelane rõhutas, et enamik Vene ründedroone hävitatakse just nende süsteemide abil.

Käib asjaomaste üksuste koosseisu süstemaatiline laiendamine, spetsialistide koolitust suurendatakse ning kvaliteetseks ettevalmistuseks luuakse täiendavaid koolitusressursse.

Samuti rakendatakse meetmeid Vene droonide avastamise süsteemi parandamiseks, mis suurendab nende hävitamise tõhusust. Ukraina õhuväe koosseisus moodustatakse õhutõrje mehitamata õhusõidukite väejuhatus.

Prioriteediks on seatud ka muud droonitõrje meetmed. Relvajõud arendavad vaenlase droonide hävitamist ründekopterite ja kerglennukite abil. Viimaste kasutamine võimaldab Vene mehitamata õhusõidukeid tõhusalt rünnata suurematel kõrgustel. Juhtkond valmistab nendeks ülesanneteks ette uusi lennukimeeskondi.

"Jätkub kaitsejõudude ja tootjate vaheline koostöö uut tüüpi püüdurdroonide täiustamiseks ja kasutuselevõtuks. Peame kiirendama nende arendamist ja vägedes kasutuselevõtmist, sest vastane täiustab selles tehnoloogilises võistluses pidevalt oma võimekust," seletas Sõrskõi.

Ülemjuhataja andis kõigile asjaomastele struktuuridele korralduse seada prioriteediks vaenlase droonide hävitamise tõhususe suurendamise ja püüdurdroonidega varustatud uute üksuste kasutuselevõtu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, BNS

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:07

Müncheni lennujaam peatas tundmatute droonide tõttu lennud

05:53

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused

04:36

Gaasi hind langeb ja talveks pole kodutarbijatele hinnatõusu näha

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Venemaa piiri lähedal otsitakse viit kadunud Norra sõdurit

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Sutter: kõik käed on tööturul vajalikud ja me ei saa kedagi kõrvale jätta

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

02.10

ETV spordisaade, 2. oktoober

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

02.10

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

02.10

Spiegel: Saksamaal nähtud kahtlased droonid tegelesid luuramisega

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

loe: kultuur

02.10

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

02.10

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

02.10

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu Uuendatud

02.10

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

loe: eeter

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

02.10

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

02.10

Ilusad sügisilmad kestavad

02.10

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo