Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud ligi 300 inimest

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ametiaja jooksul on koondatud 230 ametikohta, mis tähendab, et tööst jäi ilma 283 inimest. Linnapea sõnul on linn sellega kokku hoidnud kuus miljonit eurot.

"Alates eelmisest kevadest on linnavalitsus võtnud sihiks laiemalt linnasüsteemi tõhususe suurendamise ja selle tulemusena tänaseks on linnasüsteemis 230 ametikohta vähem ja sellest tulenev kokkuhoid linnaeelarvest on kuus miljonit eurot, mis on kindlasti märkimisväärne summa, mille me oleme saanud suunata linnaelanikele vajalike teenuste pakkumiseks nii hariduses, sotsiaalvaldkonnas kui ka mujal," ütles Ossinovski ERR-ile.

Tallinna linna personaliteenistuse info kohaselt sai koondamisteate 2024. ja 2025. aastal kokku 283 inimest.

Viimaste märkimisväärsete koondatute seas on näiteks Nõmme spordikeskuse hing Toomas Klasen ja suurte kogemustega välissuhete pealik Heili Luik. Töö reorganiseerimine spordivaldkonnas puudutas 20 ametikohta ja reaalselt väheneb seitse ametikohta.

"Viimaseid muudatusi on terve pakett, millest igaühel on oma oma sisulised põhjendused ja mis on ette valmistatud asutuste juhtide ja ameti juhtide poolt. Üks neist on seotud uue Tallinna spordikeskuse käivitamisega selle aasta alguses. Keskuse direktor Tarvi Pürn on selle poole aasta jooksul töötanud välja uue struktuuri, millest tulenevalt vaadatakse ka üle erinevad ametikohad. Kuna kõik spordibaasid on nüüd koondatud ühtse juhtimise alla, siis ka need muudatused, mida uue juhi visioon ette näeb, on need, mille siis linnavalitsus aktsepteerib," rääkis Ossinovski.

"Mis puudutab strateegiakeskuse muudatusi, siis seal ametikohtade vähendamist ei toimunud. Küll, aga päris mitme ametikoha sisuline kirjeldus vaadati ümber, mis tähendab, et osad ametikohad likvideeriti, nende asemele loodi teistsuguse profiiliga ametikohad. See puudutab põhiliselt ettevõtlusteenistust, kus me soovime, et Tallinn liiguks selles suunas, et me ei jaga ettevõtjatele toetusi, sest Tallinna linnas tegelikult ei ole sellist turutõlget, et me peaksime ettevõtlustoetusi maksma," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul näeb uus suund ette suuremat toetust innovatsioonile, Tallinna mainele ettevõtluskeskkonnana ja paremaid kontakti ja võrgustumise initsiatiive, mis võiksid Tallinna ettevõtluskeskkonda tervikuna parandada.

"Ja selle käigus mitte kõik töötajad, kes varasematel ametikohtadel töötasid, ei tööta nendel uutel ametikohtadel. Paljudele neist pakuti võimalust uues rollis töötada, nad otsustasid loobuda ja loomulikult teatud juhtudel ka otsiti teistsuguse kompetentsi ja profiiliga inimesi," sõnas linnapea.

Ossnovski sõnul rohkem koondamisi Tallinna linnasüsteemis kavas ei ole.