X!

Politsei: Manchesteri sünagoogi ründaja oli Süüria päritolu Briti kodanik

Välismaa
Manchesteris mälestati rünnaku ohvreid
Manchesteris mälestati rünnaku ohvreid Autor/allikas: SCANPIX/PA/Peter Byrne
Välismaa

Suurbritannia võimud teatasid neljapäeval, et Manchesteri sünagoogi juures sai kaks inimest rünnakus surma. Politsei teatas, et ründaja oli 35-aastane Süüria päritolu Briti kodanik Jihad Al-Shamie.

Jihad Al-Shamie saabus Suurbritanniasse alaealisena ning sai Briti kodakondsuse 2006. aastal. Kohalikud elanikud ütlesid BBC-le, et ta tegi sageli trenni ja rääkis harva oma naabritega.

Manchesteri politsei kinnitas neljapäeva õhtul, et sünagoogi ründaja sai surma. Rünnak toimus Yom Kippuri päeval, mis on juudi kalendri kõige püham päev.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Jihad Al-Shamie sõitis sünagoogi juurde ja pussitas inimesi. Neljapäeva hommikul sünagoogi ees toimunud rünnakus hukkusid 66-aastane Melvin Cravitz ja 53-aastane Adrian Daulby. 

Hiljem jõudsid sündmuskohale korrakaitsjad ja nad avasid tule Al-Shamie pihta. Manchesteri politsei kinnitas juba neljapäeva õhtul, et ründaja sai surma. Politsei kinnitusel oli tegu terrorirünnakuga. 

Manchesteri politsei teatas reede hommikul, et ühel hukkunutest oli kuulihaav. Politseiülem Stephen Watson ütles, et Jihad Al-Shamiel ei olnud tulirelva. Ainsad lasud tegid korrakaitsjad, kes püüdsid takistada kurjategijal sünagoogi sisenemast. Watsoni sõnul võis inimene kuulitabamuse saada siis, kui politseinikud tulistasid ründajat, vahendas The Guardian. 

Watsoni sõnul sai veel üks inimene tulistamise käigus vigastada, kuid tema elu ei ole ohus. Arvatakse, et mõlemad ohvrid viibisid sünagoogi juures, püüdes takistada ründajal hoonesse sisenemist. Watson ütles juba neljapäeva õhtul, et tänu turvatöötajate ja kohapeal viibinud inimeste vaprusele ei pääsenud ründaja rahvast täis sünagoogi.

Kolm ohvrit on endiselt kriitilises seisundis haiglas. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et viimane rünnak raputas Briti juudikogukonda. Heategevusorganisatsiooni Holocaust Educational Trust (HET) juht Karen Pollock ütles, et kohalik kogukond pole kunagi olnud nii ärevil. 

"Yom Kippuril, juudi rahva jaoks aasta kõige pühamal päeval, olime kohkunud, kui saime teada rünnakust sünagoogile. 80 aastat pärast holokausti on antisemitism levinud üle kogu riigi. Juudi rahvas pole kunagi olnud nii ärevil. Eile nägime, kuidas see antisemitism viis rünnakuni juutide vastu," ütles Pollock. 

Pollock tänas Manchesteri politseid kiire reageerimise eest ning vabatahtlikke, kes teevad kõik endast oleneva, et juudi kogukond saaks end tunda turvaliselt. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BBC, The Guardian, The Telegraph

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:01

Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud ligi 300 inimest Uuendatud

15:57

Kaitsevägi saab lisaõigusi ohu tõrjumiseks väljapool enda territooriumi

15:56

Õpetaja: tehisaru jääb mõnede matemaatikaülesannetega veel hätta

15:55

Karis viis kirikuseaduse riigikohtusse

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:43

Kiviselg: Venemaal on nüüd rohkem võimeid Ukraina energiataristut rünnata

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Põhikoolilõpetajad saavad senisest varem teada, kuhu kooli nad pääsevad

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:25

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

14:54

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

loe: kultuur

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

loe: eeter

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

Raadiouudised

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

09:50

Utilitas elektrifitseerib oma kaugküttevõrku

09:45

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (03.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo