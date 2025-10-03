Politsei: Manchesteri sünagoogi ründaja oli Süüria päritolu Briti kodanik

Suurbritannia võimud teatasid neljapäeval, et Manchesteri sünagoogi juures sai kaks inimest rünnakus surma. Politsei teatas, et ründaja oli 35-aastane Süüria päritolu Briti kodanik Jihad Al-Shamie.

Jihad Al-Shamie saabus Suurbritanniasse alaealisena ning sai Briti kodakondsuse 2006. aastal. Kohalikud elanikud ütlesid BBC-le, et ta tegi sageli trenni ja rääkis harva oma naabritega.

Manchesteri politsei kinnitas neljapäeva õhtul, et sünagoogi ründaja sai surma. Rünnak toimus Yom Kippuri päeval, mis on juudi kalendri kõige püham päev.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Jihad Al-Shamie sõitis sünagoogi juurde ja pussitas inimesi. Neljapäeva hommikul sünagoogi ees toimunud rünnakus hukkusid 66-aastane Melvin Cravitz ja 53-aastane Adrian Daulby.

Hiljem jõudsid sündmuskohale korrakaitsjad ja nad avasid tule Al-Shamie pihta. Manchesteri politsei kinnitas juba neljapäeva õhtul, et ründaja sai surma. Politsei kinnitusel oli tegu terrorirünnakuga.

Manchesteri politsei teatas reede hommikul, et ühel hukkunutest oli kuulihaav. Politseiülem Stephen Watson ütles, et Jihad Al-Shamiel ei olnud tulirelva. Ainsad lasud tegid korrakaitsjad, kes püüdsid takistada kurjategijal sünagoogi sisenemast. Watsoni sõnul võis inimene kuulitabamuse saada siis, kui politseinikud tulistasid ründajat, vahendas The Guardian.

Watsoni sõnul sai veel üks inimene tulistamise käigus vigastada, kuid tema elu ei ole ohus. Arvatakse, et mõlemad ohvrid viibisid sünagoogi juures, püüdes takistada ründajal hoonesse sisenemist. Watson ütles juba neljapäeva õhtul, et tänu turvatöötajate ja kohapeal viibinud inimeste vaprusele ei pääsenud ründaja rahvast täis sünagoogi.

Kolm ohvrit on endiselt kriitilises seisundis haiglas.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et viimane rünnak raputas Briti juudikogukonda. Heategevusorganisatsiooni Holocaust Educational Trust (HET) juht Karen Pollock ütles, et kohalik kogukond pole kunagi olnud nii ärevil.

"Yom Kippuril, juudi rahva jaoks aasta kõige pühamal päeval, olime kohkunud, kui saime teada rünnakust sünagoogile. 80 aastat pärast holokausti on antisemitism levinud üle kogu riigi. Juudi rahvas pole kunagi olnud nii ärevil. Eile nägime, kuidas see antisemitism viis rünnakuni juutide vastu," ütles Pollock.

Pollock tänas Manchesteri politseid kiire reageerimise eest ning vabatahtlikke, kes teevad kõik endast oleneva, et juudi kogukond saaks end tunda turvaliselt.