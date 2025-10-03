Sotsid näevad autoomanike liidu sotsiaalmeediapostitusi keelatud annetusena

Septembri lõpus pöördus Sotsiaaldemokraatlik Erakond Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) poole etteheitega Eesti Autoomanike Liidu (EAOL) tegevuse osas, nähes liidu sotsiaalmeediapostitustes keelatud annetust. ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul on sotsiaalmeedias toimuva üle keeruline järelevalvet teha, kuna kui postitusi ka rikkumiseks pidada, on pea võimatu seda hinnastada.

Pöördumises juhivad sotsiaaldemokraadid tähelepanu, et liitu kasutatakse nende hinnangul sihilikult ja teadlikult poliitiliseks agitatsiooniks ja seda teevad liidu juhatuse liikmed, kes kandideerivad ise ka kohalikel valimistel.

EAOL juhatuse esimees Simmo Saar märkis reedel pressiteates, et tema hinnangul ei saa käsitleda poliitreklaamina sotsiaalmeediapostitusi, kus liit toob välja mootorsõidukimaksu toetanud riigikogu liikmete endi väljaütlemisi autode teemal.

"Toon siinkohal välja, et postitustes kasutame me avalikku teavet ning asjaosaliste enda tsitaate. Samuti pole me ühtegi postitust tasulise reklaamina võimendanud," ütles Saar. "Arvestada tuleb ka tõsiasjaga, et tänu meie orgaaniliselt levivatele ja väga populaarsetele postitustele on pildil olnud ju ainult sotside, Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud. Seega on EAOL enda tegevusega ju tänaste koalitsioonipoliitikute nähtavust pigem tõstnud."

Ühtlasi heidab Saar komisjonile ette kallutatust, kuna teema sotsiaalmeedias tõstatanud sotsiaaldemokraat Hanno Matto kandideerib Viimsi vallas sotside nimekirjas esinumbrina, olles ühtlasi ERJK komisjoni esimees Liisa Oviiri asendusliige.

Autoomanike liidu juhatuses on seitse liiget, kes kandideerivad Keskerakonna, Isamaa ja Parempoolsete nimekirjades erinevates piirkondades.

Kord kuus kohtuv ERJK koguneb esitatud kaebusi järgmisel korral arutama peale oktoobrikuiseid valimisi ning komisjoni hinnang sotside kaebusele selgub arutelu käigus.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand rõhutas, et komisjon tegeleb erakondade, valimisliitude ja kandidaatide rahastamise järelevalvega ning selle selgitamine, kas mõne MTÜ tegevust sotsiaalmeedias võib pidada rahaliseks annetuseks erakonnale, on pigem keeruline.

Erakonnaseadus võeti praegusel kujul vastu 2010. aastal, kus ei osatud sellises mahus tegutsemist sotsiaalmeedias ette näha, rääkis Tarand.

Erakonnaseaduse muutmine oli viimati riigikogu põhiseaduskomisjonis arutlusel kevadel ning õiguskantsleri hinnangul peaks kaaluma ka juriidilise isiku annetuskeelu kaotamist. "Tahe sellega tegeleda ilmutab end lahjalt ja harva," nentis Tarand.

Seejuures kui komisjon sotsiaalmeediapostitusi ka annetusena peaks nägema, oleks pea võimatu seda hinnastada ning õiglast tasu nõuda. "Aga kuna me peame tõendama, et on mingi hind on asjal, siis mida rohkem tehismaailmas, seda raskem on mingit usutavat hinda kujundada," rääkis Tarand.