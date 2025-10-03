X!

Sotsid näevad autoomanike liidu sotsiaalmeediapostitusi keelatud annetusena

Eesti
Autoomanike liit andmas riigikogule üle 77 400 protestiallkirja automaksu vastu.
Autoomanike liit andmas riigikogule üle 77 400 protestiallkirja automaksu vastu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Septembri lõpus pöördus Sotsiaaldemokraatlik Erakond Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) poole etteheitega Eesti Autoomanike Liidu (EAOL) tegevuse osas, nähes liidu sotsiaalmeediapostitustes keelatud annetust. ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul on sotsiaalmeedias toimuva üle keeruline järelevalvet teha, kuna kui postitusi ka rikkumiseks pidada, on pea võimatu seda hinnastada.

Pöördumises juhivad sotsiaaldemokraadid tähelepanu, et liitu kasutatakse nende hinnangul sihilikult ja teadlikult poliitiliseks agitatsiooniks ja seda teevad liidu juhatuse liikmed, kes kandideerivad ise ka kohalikel valimistel.

EAOL juhatuse esimees Simmo Saar märkis reedel pressiteates, et tema hinnangul ei saa käsitleda poliitreklaamina sotsiaalmeediapostitusi, kus liit toob välja mootorsõidukimaksu toetanud riigikogu liikmete endi väljaütlemisi autode teemal.

"Toon siinkohal välja, et postitustes kasutame me avalikku teavet ning asjaosaliste enda tsitaate. Samuti pole me ühtegi postitust tasulise reklaamina võimendanud," ütles Saar. "Arvestada tuleb ka tõsiasjaga, et tänu meie orgaaniliselt levivatele ja väga populaarsetele postitustele on pildil olnud ju ainult sotside, Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud. Seega on EAOL enda tegevusega ju tänaste koalitsioonipoliitikute nähtavust pigem tõstnud."

Ühtlasi heidab Saar komisjonile ette kallutatust, kuna teema sotsiaalmeedias tõstatanud sotsiaaldemokraat Hanno Matto kandideerib Viimsi vallas sotside nimekirjas esinumbrina, olles ühtlasi ERJK komisjoni esimees Liisa Oviiri asendusliige.

Autoomanike liidu juhatuses on seitse liiget, kes kandideerivad Keskerakonna, Isamaa ja Parempoolsete nimekirjades erinevates piirkondades.

Kord kuus kohtuv ERJK koguneb esitatud kaebusi järgmisel korral arutama peale oktoobrikuiseid valimisi ning komisjoni hinnang sotside kaebusele selgub arutelu käigus.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand rõhutas, et komisjon tegeleb erakondade, valimisliitude ja kandidaatide rahastamise järelevalvega ning selle selgitamine, kas mõne MTÜ tegevust sotsiaalmeedias võib pidada rahaliseks annetuseks erakonnale, on pigem keeruline.

Erakonnaseadus võeti praegusel kujul vastu 2010. aastal, kus ei osatud sellises mahus tegutsemist sotsiaalmeedias ette näha, rääkis Tarand.

Erakonnaseaduse muutmine oli viimati riigikogu põhiseaduskomisjonis arutlusel kevadel ning õiguskantsleri hinnangul peaks kaaluma ka juriidilise isiku annetuskeelu kaotamist. "Tahe sellega tegeleda ilmutab end lahjalt ja harva," nentis Tarand.

Seejuures kui komisjon sotsiaalmeediapostitusi ka annetusena peaks nägema, oleks pea võimatu seda hinnastada ning õiglast tasu nõuda. "Aga kuna me peame tõendama, et on mingi hind on asjal, siis mida rohkem tehismaailmas, seda raskem on mingit usutavat hinda kujundada," rääkis Tarand.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

17:38

Adomavičius astus Leedu kultuuriministri ametist tagasi

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:48

"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

16:37

Itaalia eelarvepuudujääk võib väheneda kolme protsendini SKP-st

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

16:09

Sotsid näevad autoomanike liidu sotsiaalmeediapostitusi keelatud annetusena

15:57

Kaitsevägi saab lisaõigusi ohu tõrjumiseks väljapool enda territooriumi

15:56

Õpetaja: tehisaru jääb mõnede matemaatikaülesannetega veel hätta

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

09:35

Varasügine enteroviiruste puhang tuleb villide ja kukkuvate küüntega

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

loe: kultuur

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

loe: eeter

16:48

"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

Raadiouudised

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo