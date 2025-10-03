Trump võib tööseisaku raames koondada tuhandeid föderaalametnikke

USA valitsusasutused peatasid kolmapäeval eelarvevaidluse tõttu töö ning president Donald Trump ähvardas, et kärpekirves võib lüüa föderaalagentuure.

Trump ütles, et kohtub neljapäeval Valge Maja eelarvebüroo (OMB) direktori Russell Voughtiga, et arutada võimalikke kärpeid. Ta ütles, et arutab siis, milliseid agentuure kärbitakse ning kas kärped peaksid olema ajutised või püsivad.

Trump vihjas, et plaanitavad kärped puudutavad eelkõige neid agentuure ja programme, mis on demokraatide jaoks poliitiliselt tähtsad.

"Ma ei suuda uskuda, et radikaalsed vasakpoolsed demokraadid andsid mulle selle enneolematu võimaluse," teatas Trump.

Vabariiklased pooldavad õhemat riiki ning Trumpi meeskond on andnud mõista, et valitsuse tööseisakut võidakse kasutada selle poliitilise eesmärgi elluviimiseks

Allikate teatel on OMB juba koostanud pika nimekirja kärbetest, mida plaanitakse järk-järgult ellu viia. Nimekiri sisaldab ka föderaalametnike koondamist.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Vought on seda hetke aastaid oodanud. Ta oli konservatiivse Projekt 2025 kaasautor ning on aastakümneid olnud seotud konservatiivsete mõttekodadega. Ta on töötanud kongressis ja tunneb hästi USA seadusandlust.

Pärast Joe Bideni presidendiks saamist asutas Vought mõttekoja, mille eesmärk on föderaalvalitsuse ümberkujundamine. Seejärel pühendas ta neli aastat meetmete väljatöötamisele, mille abil saaks täidesaatev võim föderaalvalitsust ümber kujundada.

"Vought on väga pühendunud valitsuse vähendamise ja föderaaltöötajatest vabanemise ideele. Ta on tõeliselt nutikas, leidmaks viise, kuidas seda teha," ütles Projekt 2025 teemalise raamatu autor David Graham ajalehele The Wall Street Journal.

Vought nõudis juba kolmapäeval, et sihikule võetaks demokraatide jaoks olulised projektid. Ta peatas 18 miljardi dollari suuruse rahastuse New Yorgi taristuprojektidele. Samuti lubas ta tühistada kaheksa miljardi dollari suuruse toetuse kliimaprojektidele.

Trumpi liitlane ja vabariiklasest senaator Lindsey Graham eeldas seetõttu, et tööseisak ei pruugi Voughti tegevuse tõttu kaua kesta. Ka vabariiklasest spiiker Mike Johnson ütles, et Vought on kogu karjääri mõelnud selle peale, kuidas valitsust kärpida.

Pole veel selge, kas Vought suudab oma ähvardused ka tegelikult ellu viia. Mõned senaatorid leiavad, et tegemist on pigem Trumpi administratsiooni läbirääkimistaktikaga.