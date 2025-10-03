Nädalavahetus tuleb tugeva tuulega

Laupäeval liigub madalrõhkkond Norra lõunarannikule ja selle servas, merelt alates hakkab meilgi tuul järk-järgult tugevnema.

Öö vastu laupäeva tuleb selge, paiguti vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Mõnel pool tekib ka udu. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul, Lääne-Eesti saartel ja rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni 9 kraadi.

Hommikul lisandub lõuna poolt pilvi. Kohati püsib udu ja Lääne-Eestis on vähese vihma võimalus. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8, saartel ja läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus -2 kuni +3 kraadi, rannikul on endiselt pisut soojem.

Päev on pilves selgimistega ning Lääne-Eestis kohati sajune. Kagutuul puhub 4 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 9 kuni 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.

Pühapäeva öösel levib vihm saartelt mandrile ja sajune püsib ka ennelõuna. Öösel on sooja 3 kuni 11, päeval 9 kuni 14 kraadi. Ning tuul on üpris tugev.

Esmaspäeval ja teisipäeval on oodata kohatisi vihmahooge, päevane õhusoe tõuseb kuni 16 kraadini ning tuul nõrgeneb.

Kolmapäeva öö on sajuta ning päeval sajab kohati Lääne-Eestis. Öö pisut jaheneb, päeva keskmine õhusoe püsib 14 kraadi juures