X!

Nädalavahetus tuleb tugeva tuulega

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Laupäeval liigub madalrõhkkond Norra lõunarannikule ja selle servas, merelt alates hakkab meilgi tuul järk-järgult tugevnema.

Öö vastu laupäeva tuleb selge, paiguti vahelduva pilvisusega ja Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Mõnel pool tekib ka udu. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul, Lääne-Eesti saartel ja rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni 9 kraadi.

Hommikul lisandub lõuna poolt pilvi. Kohati püsib udu ja Lääne-Eestis on vähese vihma võimalus. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8, saartel ja läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus -2 kuni +3 kraadi, rannikul on endiselt pisut soojem.

Päev on pilves selgimistega ning Lääne-Eestis kohati sajune. Kagutuul puhub 4 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 9 kuni 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.

Pühapäeva öösel levib vihm saartelt mandrile ja sajune püsib ka ennelõuna. Öösel on sooja 3 kuni 11, päeval 9 kuni 14 kraadi. Ning tuul on üpris tugev.

Esmaspäeval ja teisipäeval on oodata kohatisi vihmahooge, päevane õhusoe tõuseb kuni 16 kraadini ning tuul nõrgeneb.

Kolmapäeva öö on sajuta ning päeval sajab kohati Lääne-Eestis. Öö pisut jaheneb, päeva keskmine õhusoe püsib 14 kraadi juures

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:26

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:57

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

21:52

Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

21:50

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja Uuendatud

21:27

Nädalavahetus tuleb tugeva tuulega

21:23

Vallavõim Valga vallas koolivõrku lähiaastatel muutma ei hakka

21:17

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

21:11

ERR Ukrainas: sõda sunnib inimesi Donbassist lahkuma

20:51

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

20:51

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

09:35

Varasügine enteroviiruste puhang tuleb villide ja kukkuvate küüntega

14:34

Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud 230 ametikohta

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

10:54

Soome kohus: me ei saa Eagle S meeskonna üle kohut mõista

15:43

Kiviselg: Venemaal on nüüd rohkem võimeid Ukraina energiataristut rünnata

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:26

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

21:57

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

21:52

Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

21:50

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja Uuendatud

loe: kultuur

18:57

Maike Lond: mind hakkas huvitama võimu üleandmine uuele põlvkonnale

18:52

Johannes Lõhmus: hinnatud filmiklassika näitamine väärindab kinokogemust

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

loe: eeter

16:48

"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

17:55

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

17:50

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo