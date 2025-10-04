X!

Ukraina tabas naftatöötlemistehast Leningradi oblastis

Välismaa
Töölised seadmas Ukrainas tee ääres üles võrku droonide takistamiseks.
Autor/allikas: SCANPIX/Ed JONES / AFP
Välismaa

Ööl vastu laupäeva tabas Ukraina droonidega naftatöötlemistehast Venemaal Leningradi oblastis.

Kiriši linnas asuv naftatöötlemistehas rünnaku järel süttis. Öö jooksul tulekahju kustutati, vahendas The Kyiv Independent.

Oblasti kuberner kinnitas droonirünnaku ja tulekahju toimumist, kuid ei kinnitanud, millist naftatöötlemistehast rünnakus tabati. Ta lisas, et tulekahju on kustutatud.

Kirišis asuv naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid ning Ukraina on selle sihikule võtnud ka varem vähemalt kolmel korral, mullu märtsis ning tänavu märtsis ja septembris.

Ukraina väed on võtnud omaks varem sel aastal toimunud rünnakud, kuid ei ole viimast veel kommenteerinud.

Päev varem võtsid Ukraina droonid sihikule keemiatehase Permi krais, peatades ajutiselt Venemaa ühe suurima väetisetootja tegevuse, mis toodab ka lõhkeainete tootmises vajalikke materjale.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: The Kyiv Independent.

