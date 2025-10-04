Ukraina tabas Peterburi regioonis Vene naftakäitist ja raketilaeva

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 4. oktoobril kell 16.50:

- Ukraina tabas naftatöötlemistehast Leningradi oblastis;

- Ukraina tabas Vene raketilaeva;

- Vene rünnakus Ukraina reisirongile sai viga 30 inimest;

- Ukraina hävitas öösel riiki rünnanud 109 Vene ründedroonist 73;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Ukraina tabas naftatöötlemistehast Leningradi oblastis

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu laupäeva korraldatud õhurünnakuga Leningradi oblastis asuvat Kiriši naftatöötlemistehast.

Kiriši naftatöötlemistehas süttis rünnaku järel, kuid öö jooksul tulekahju kustutati, vahendas The Kyiv Independent. Oblasti kuberner kinnitas droonirünnaku ja tulekahju toimumist, kuid ei täpsustanud mida täpselt tabati.

Laupäeva päeval kinnitas rünnakut naftatöötlemistehasele ka Ukraina kaitsejõudude peatstaap, lisades, et kahjude ulatus on veel tuvastamisel.

Leningrad region, Russia ❗

‍♂️ Last night drones attacked the Kirishi Oil Refinery "Kirishinefteorgsintez" (KINEF) in Kirishi again. A fire broke out in the industrial zone! pic.twitter.com/7ggIpSuJGu

Kirišis asuv naftatöötlemistehas on Venemaa kahe suurima sellise seas ja üks moodsamaid. See suudab aastas töödelda 18,4 miljonit tonni naftat ning annab 6,4 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimsusest. Ukraina on seda ka varem vähemalt kolmel korral rünnanud – mullu märtsis ning tänavu märtsis ja septembris.

Kiriši naftatöötlemistehas mängib olulist rolli Venemaa loodeosa kütusega varustamisel. See varustab Peterburi linna ning Leningradi, Novgorodi ja Pihkva oblastit, aga ka Venemaa armeed, mis muudab selle strateegiliseks sihtmärgiks.

Päev varem võtsid Ukraina droonid sihikule keemiatehase Permi krais, peatades ajutiselt Venemaa ühe suurima väetisetootja tegevuse, mis toodab ka lõhkeainete tootmises vajalikke materjale.

Töölised seadmas Ukrainas tee ääres üles võrku droonide takistamiseks. Autor/allikas: SCANPIX/Ed JONES / AFP

Ukraina tabas Vene raketilaeva

Ukraina kaitsevägi teatas ka Karjala vabariigis Äänisjärvel asunud Vene väikse raketilaeva Bujan-M ründamisest, mis olevat saanud kahjustada.

"4. oktoobril 2025 kell 4:31 sai Äänisjärvel toimunud erioperatsioonide väejuhatuse üksuse eduka operatsiooni tulemusel tabamuse projekti 21631 Bujan-M väike raketilaev Grad (kere number 575)," teatasid Ukraina relvajõud.

Selle andmetel oli raketilaev teel Läänemerelt Kaspia merre. Tabamuse sai laeva mootoriruumi parempoolne külg. Laev on üks Venemaa mereväe uusimaid ja moodsamaid; see võeti Venemaa Balti laevastiku teenistusse 29. detsembril 2022. Laeva peamine relvastus on Kalibr-NK raketisüsteem.

The Ukrainian Special Operations Forces struck the missile ship Grad of Project 21631 Buyan-M on Lake Onega (Republic of Karelia, Russia).



The missile carrier was en route from the Baltic Sea to the Caspian Sea. The strike hit the starboard side of the ship's engine compartment.… pic.twitter.com/41qkKKguQy

Lisaks hävitas Ukraina kaitsevägi Kurski oblastis Garmoni radarisüsteemi ja Iskanderi taktikalise raketisüsteemi transpordi-laadimismasina.

Rünnak tehti ka Venemaa 8. armee juhtimispunktile, mis asub ajutiselt okupeeritud Donetski oblasti territooriumil. Sihtmärk tabati. Tulemused on selgitamisel, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Vene rünnakus Ukraina reisirongile sai viga 30 inimest

Ukraina Sumõ oblastis asuvas Šostka linnas sai kannatada umbes 30 inimest, kui Vene armee rünnak tabas jaamas seisvat reisirongi, teatas linna sõjalise administratsiooni juhi kohusetäitja Oksana Tarasjuk laupäeval.

Kannatanud toimetati haiglasse, nende arv on täpsustamisel.

Poltava oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrihorov märkis, et rünnak korraldati sihilikult tsiviiltaristule - Šostka-Kiiev reisirongile.

Ukraina hävitas öösel riiki rünnanud 109 Vene ründedroonist 73

Ukraina relvajõud hävitasid või tegid kahjutuks öösel riiki rünnanud 109 Vene ründedroonist 73, vahendas BNS Ukraina õhujõudude teadet.

"Ööl vastu 4. oktoobrit (alates 3. oktoobril kella 18.00-st) ründas vaenlane 109 Shahed, Gerbera ja teist tüüpi ründedroonidega, samuti kolme ballistilise raketiga Iskander-M/KN-23," öeldi teates.

Kõik kolm Vene raketti ja 36 ründedrooni tabasid sihtmärke ühtekokku 21 paigas.

Ukraina rindel leidis viimase ööpäevaga aset 159 lahingkokkupõrget, teatas laupäeva hommikul Ukraina kindralstaap.

"Eile korraldas vaenlane kolm raketi- ja 67 õhurünnakut, kasutades 41 raketti ja 142 liugpommi," lisati teates.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 114 380 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 11226 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 298 (+1);

- suurtükisüsteemid 33 428 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1515 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1222 (+0);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 66 543 (+450);

- tiibraketid 3803 (+10);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 63 398 (+73);

- eritehnika 3971 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.