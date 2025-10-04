Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategvust Gazas

Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas teatas reedel, et on valmis USA presidendi Donald Trumpi relvarahu ettepaneku raamistiku alusel vabastama kõik Gaza sektoris kinni hoitavad pantvangid. Trump nõudis seejärel Iisraelilt Gaza sektori pommitamise lõpetamist, millele Iisrael vastas sõjategevuse vähendamise, aga mitte peatamisega.

Äärmusrühmituse Hamas kõrge ametnik Mahmoud Mardawi ütles reedel uudisteagentuurile AFP, et Trumpi Gaza relvarahu ettepanek on ebamäärane ja mitmetähenduslik; vaid veidi aega enne seda oli rühmitus andnud teada oma nõusolekust vabastada kõik Iisraeli pantvangid Trumpi plaani raames.

"Ameerika ettepanek on ebamäärane, mitmetähenduslik ja sel puudub selgus," ütles Mardawi ja märkis, et see nõuab täiendavaid läbirääkimisi vahendajatega.

Oma vastuses Trumpi plaanile märkis Hamas, et on valmis vabastama kõik Gaza sektoris kinni hoitavad pantvangid ning andma üle ka surnud pantvangide säilmed, kuid ei maininud sõnagagi relvade mahapanemise teemat, mis on rahuplaani üks peamisi osi.

Trump ütles reedel, et tema hinnangul on Hamas valmis rahuks ning käskis Iisraelil lõpetada Gaza sektori pommitamine.

"Tuginedes Hamasi äsja väljastatud avaldusele, usun ma, et nad on valmis püsivaks RAHUKS. Iisrael peab viivitamatult lõpetama Gaza sektori pommitamise, selleks, et me saaksime pantvangid välja tuua ohutult ja kiirelt," postitas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Reedeses lühikeses videopöördumises lubas Trump, et Gaza kõnelustel koheldakse kõiki osapooli õiglaselt ning tervitas Hamasi ilmset nõusolekut pantvangide vabastamiseks, nimetades seda eriliseks päevaks.

"Kõiki koheldakse õiglaselt," ütles Trump oma sotsiaalvõrgustikus postitatud veidi üle minuti kestnud sõnumis. "See on väga eriline päev, võib-olla isegi pretsedenditu."

Iisrael tõmbas rünnakuid tagasi

Iisrael aeglustas laupäeval oma pealetungi Gazas pärast seda, kui Trump oli nõudnud Gaza pommitamise lõpetamist vastuseks Hamasi avaldusele, et on valmis vabastama juutidest pantvangid vastavalt Trumpi plaanile lõpetada kaks aastat kestnud sõda.

Vaatamata suhteliselt vaiksemale päeva algusele võrreldes viimaste nädalatega, hukkus Palestiina võimude teatel laastatud enklaavis pommitamiste ja õhurünnakute käigus ikkagi vähemalt 21 inimest.

Palestiina meedikute sõnul hukkus juhuslikes intsidentides 11 inimest, samas kui 10 inimest, sealhulgas mitu last, hukkus ja mitu sai haavata Iisraeli rünnakus majale Gaza linnas Tuffah' linnaosas. Rünnak kahjustas mitmeid teisi lähedalasuvaid hooneid.

Hommikul oli Gaza tervishoiuministeerium teatanud, et Iisraeli tules hukkus viimase 24 tunni jooksul vähemalt 66 palestiinlast.

Laupäeval ütles Trump, et ta hindab Iisraeli otsust pommitamine ajutiselt peatada ja kutsus Gazas valitsevat Hamasi üles oma plaaniga kiiresti edasi liikuma, öeldes, et muidu lähevad kõik panused luhta.

Hamas sai reedel Trumpilt sooja vastuse, kui teatas, et aktsepteerib tema 20-punktilise rahuplaani teatud põhiosi, sealhulgas sõja lõpetamist, Iisraeli lahkumist ning Iisraeli pantvangide ja Palestiina vangide vabastamist.

Valge Maja: Kushner ja Witkoff sõidavad Egiptusesse Gaza lepet arutama

USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkoff suunduvad laupäeval Egiptusesse, et arutada pantvangide vabastamise viimaseid üksikasju, ütles Valge Maja ametnik, kui Palestiina äärmusrühmitus Hamas andis positiivse vastuse plaanile kaks aastat kestnud sõda lõpetada.

Valge Maja ametnik kinnitas, et Kushner ja Witkoff suunduvad Lähis-Itta kõnelustele pantvangide vabastamise ja Trumpi rahuplaani üle, millega loodetakse konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel lõpetada.

Hamas teatas varem, et on valmis vabastama kõik veel Gaza sektoris olevad pantvangid ja arutama rahuplaani üksikasju. Trump nõudis seepeale lahingutegevuse viivitamatut peatamist Gazas.

Hamasi vastus plaanile vallandas maailma liidritelt optimismilaine, kes kutsusid Iisraeli üles lõpetama kõige ohvriterohkemat konflikti alates selle riigi loomisest 1948. aastal ja kutsusid üles vabastama enklaavis endiselt kinnipeetavaid iisraellasi.

Rahulootustele andis veel ühe tõuke Iraani toetatava Palestiina Islamidžihaadi rühmituse toetav avaldus, mis on Hamasist väiksem, kuid mida peetakse radikaalsemaks. Rühmitus, mille käes on samuti pantvange, toetas laupäeval Hamasi vastust – samm, mis võib aidata sillutada teed mõlema käes endiselt kinnipeetavate iisraellaste vabastamisele.

Starmer ja Merz tervitasid otsust

Hamasi otsust pantvangid vabastada tervitasid ka Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz.

Starmer ütles reede hilisõhtul, et Hamasi nõusolek USA toetusega rahuleppe ettepanekutega on oluline samm Gaza sõja lõpetamise suunas. "Kutsume kõiki osapooli üles viivitamatult lepet jõustama," lisas ta.

Sarnast optimismi väljendas Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, kes laupäeva hommikul ütles, et rahu Gaza sektoris ning pantvangide vabastamine on käeulatuses.

Merz lisas sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud mitmes postituses, et Trumpi rahuplaan on parim võimalus rahu saavutamiseks Gaza sõjas. Kantsleri sõnul toetab Saksamaa täielikult Trumpi üleskutset mõlemale osapoolele jõuda rahuni.

Netanyahu teatas plaani jõustamisest, IDF jätkas aga pealetungi Gaza linnas

Iisraeli parempoolse peaministri Benjamin Netanyahu büroo teatas laupäeval, et juudiriik asub viivitamatult jõustama USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi rahuplaani vabastamaks Gaza sektoris kinni hoitavaid iisraeli pantvange, kelle Hamas lubas Trumpi plaani raames vabastada.

"Hamasi vastuse valguses valmistub Iisrael Trumpi plaani esimese faasi viivitamatuks rakendamiseks kõigi pantvangide vabastamise nimel," märkis Netanyahu büroo avalduses.

Büroo lubas jätkata täielikku koostööd Trumpi ja ta meeskonnaga lõpetamaks Gaza sõda ning teha seda kooskõlas põhimõtetega, mille Iisrael välja käis ning mis joonduvad USA riigipea nägemusega.

Gaza tsiviilkaitse teatel andis Iisrael Gaza linnadele kümneid õhu- ja suurtükilööke vaatamata USA presidendi üleskutsele lõpetada ründamine pärast relvarahuga nõustumist.

"Öö oli väga vägivaldne. Iisraeli armee andis kümneid õhu- ja suurtükilööke Gaza linnale ning teistele sektori aladele, seda vaatamata president Trumpi üleskutsele pommitamine peatada," ütles tsiviilkaitse pressiesindaja Mahmud Bassal AFP-le.

Bassal, kelle ametkond on Hamasi alluvuses tegutsev päästeüksus, lisas, et öistes pommitamistes hävis 20 kodu.

Laupäeval teatas ka Iisraeli sõjavägi, et jätkab pealetungi Gaza linnas, ning hoiatas elanikke piirkonda naasmise eest, seda vaatamata USA presidendi Donald Trumpi üleskutsele peatada rünnakud territooriumil.

"IDF-i (Iisraeli kaitsejõudude) üksused tegutsevad endiselt Gaza linnas ning sinna naasmine on äärmiselt ohtlik. Oma ohutuse tagamiseks vältige põhja poole naasmist või IDF-i väe tegevuspiirkondadele lähenemist ükskõik kus - sealhulgas Gaza sektori lõunaosas," ütles sõjaväe araabiakeelne pressiesindaja kolonel Avichay Adraee sotsiaalmeediaplatvormil X.