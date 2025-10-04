X!

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Trump nõuab Gaza pommitamise lõppu

Põgenikelaager Gaza sektoris.
Põgenikelaager Gaza sektoris. Autor/allikas: SCANPIX/Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire
Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas teatas reedel, et on valmis USA presidendi Donald Trumpi relvarahu ettepaneku raamistiku alusel vabastama kõik Gaza sektoris kinni hoitavad pantvangid, Trump nõudis seejärel Iisraelilt Gaza sektori pommitamise lõpetamist. Iisrael teatas laupäeval, et asub viivitamatult Trumpi rahuplaani jõustama.

Äärmusrühmituse Hamas kõrge ametnik Mahmoud Mardawi ütles reedel uudisteagentuurile AFP, et Trumpi Gaza relvarahu ettepanek on ebamäärane ja mitmetähenduslik; vaid veidi aega enne seda oli rühmitus andnud teada oma nõusolekust vabastada kõik Iisraeli pantvangid Trumpi plaani raames.

"Ameerika ettepanek on ebamäärane, mitmetähenduslik ja sel puudub selgus," ütles Mardawi ja märkis, et see nõuab täiendavaid läbirääkimisi vahendajatega.

Oma vastuses Trumpi plaanile märkis Hamas, et on valmis vabastama kõik Gaza sektoris kinni hoitavad pantvangid ning andma üle ka surnud pantvangide säilmed, kuid ei maininud sõnagagi relvade mahapanemise teemat, mis on rahuplaani üks peamisi osi.

Trump ütles reedel, et tema hinnangul on Hamas valmis rahuks ning käskis Iisraelil lõpetada Gaza sektori pommitamine.

"Tuginedes Hamasi äsja väljastatud avaldusele, usun ma, et nad on valmis püsivaks RAHUKS. Iisrael peab viivitamatult lõpetama Gaza sektori pommitamise, selleks, et me saaksime pantvangid välja tuua ohutult ja kiirelt," postitas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Reedeses lühikeses videopöördumises lubas Trump, et Gaza kõnelustel koheldakse kõiki osapooli õiglaselt ning tervitas Hamasi ilmset nõusolekut pantvangide vabastamiseks, nimetades seda eriliseks päevaks.

"Kõiki koheldakse õiglaselt," ütles Trump oma sotsiaalvõrgustikus postitatud veidi üle minuti kestnud sõnumis. "See on väga eriline päev, võib-olla isegi pretsedenditu."

Hamasi otsust pantvangid vabastada tervitasid ka Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz.

Starmer ütles reede hilisõhtul, et Hamasi nõusolek USA toetusega rahuleppe ettepanekutega on oluline samm Gaza sõja lõpetamise suunas. "Kutsume kõiki osapooli üles viivitamatult lepet jõustama," lisas ta.

Sarnast optimismi väljendas Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, kes laupäeva hommikul ütles, et rahu Gaza sektoris ning pantvangide vabastamine on käeulatuses. 

Merz lisas sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud mitmes postituses, et Trumpi rahuplaan on parim võimalus rahu saavutamiseks Gaza sõjas. Kantsleri sõnul toetab Saksamaa täielikult Trumpi üleskutset mõlemale osapoolele jõuda rahuni.

Iisraeli parempoolse peaministri Benjamin Netanyahu büroo teatas laupäeval, et juudiriik asub viivitamatult jõustama USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi rahuplaani vabastamaks Gaza sektoris kinni hoitavaid iisraeli pantvange, kelle Hamas lubas Trumpi plaani raames vabastada.

"Hamasi vastuse valguses valmistub Iisrael Trumpi plaani esimese faasi viivitamatuks rakendamiseks kõigi pantvangide vabastamise nimel," märkis Netanyahu büroo avalduses.

Büroo lubas jätkata täielikku koostööd Trumpi ja ta meeskonnaga lõpetamaks Gaza sõda ning teha seda kooskõlas põhimõtetega, mille Iisrael välja käis ning mis joonduvad USA riigipea nägemusega.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BNS

