Päästeameti kontrollitud ettevõtete vedelgaasimahuteist vastas nõuetele vaid üks

Vedelgaasihoidla Päästeameti reidil.
Vedelgaasihoidla Päästeameti reidil. Autor/allikas: Päästeamet
Päästeamet kontrollis 38 ettevõtte tööstus- ja laohoonete ning viljakuivatite juures olevaid vedelgaasimahuteid, kontrollitud käitistest oli korras vaid üks.

Päästeamet viis kontrolli ettevõtete juures läbi 11. augustist 12. septembrini. Kahel juhul olid ettevõtted tegevuse lõpetanud ja gaasipaigaldisi enam ei olnud. 

"Kontrollreid näitas, et vedelgaasi hoiustamises ning kasutamises on jätkuvalt puudujääke,"

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Reelika Kuusiku sõnul näitas kontrollreid, et vedelgaasi hoiustamises ning kasutamises on jätkuvalt puudujääke ning kuigi pärast kontrollreidi hakati probleeme lahendama, siis elude ja vara kaitseks peavad nõuded olema kogu aeg täidetud.

"Et ettevõtetel oleks lihtsam olukorda parandada, koostasime neile ka nimekirja kohustuslikest tegevustest. Päästeamet saadab kõikidele tuleohtlikke veeldatud gaasi käitlevatele ettevõtetele reidist ka kokkuvõtte, sealhulgas nimekirja tegevustest ning nõuetest, mida tuleb ohutuse tagamiseks järgida," rääkis Kuusik.

35 ettevõttes tuvastati hulk puuduseid. Kontrolli ajal pöörati tähelepanu ohtliku kemikaali hoiukohale, vedelgaasimahuti dokumentatsioonile, tuleohutuse nõuete täitmisele, personali teadmistele ning sellele, kuidas plaanitakse ohuolukorras inimesi teavitada. 

Kõige enam oli probleeme vajaliku dokumentatsiooniga – puudu olid nii ohutuskaardid kui ka erinevad juhendid. Massiliselt olid puudu ehitus- ja kasutuslubasid.

29 ettevõttes olid tegemata vajalikud koolitused ja õppused. Üheksas ettevõttes oli gaasipaigaldis aiaga piiramata ja kõrvalistele isikutele ligipääsetav, 12 juhul olid ka puud ja põõsad või kõrge taimestik gaasimahutile liiga lähedal.

Samuti oli probleeme tulekustutitega, need olid kas õigeaegselt kontrollimata või üldse puudu. Viies käitises polnud veevõtukohta.  

Veeldatud gaasi kasutatakse enamasti kütmiseks, põllumajandussaaduste kuivatamiseks ja sõidukite kütusena.

Eestis on tuleohtlikke veeldatud gaase käitlevaid ohtlikke ettevõtteid umbes 130. 6. septembril jõustunud muudatusega, millega tõsteti tuleohtlike veeldatud gaaside alammäära viielt tonnilt kümne tonnini ehk suur hulk tuleohtliku veeldatud gaasi käitiseid ei ole enam ohtlikud ettevõtted. 

Päästeamet rõhutab, et olenemata ohtlikkuse kategooriast tuleb täita seaduses sätestatud ohutusnõudeid.  

Positiivsest küljest tõi päästeamet välja, et kõikidel kontrollitud ettevõtetel oli hädaolukorra lahendamise plaanis kirjeldatud, kuidas plaanitakse ohuolukorras avalikkust teavitada. Enamasti toimub see otsekontakti, näiteks telefoni teel. 

Toimetaja: Barbara Oja

