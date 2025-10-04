Jaapani võimupartei valis uue juhi, kellest saab esimene naispeaminister

64-aastane Takaichi valiti erakonna juhiks septembris ametist taandunud Shigeru Ishiba järel. Kuigi LDP-l ei ole parlamendis häälteenamust, peetakse tõenäoliseks, et Takaichi pälvib piisa toetuse, et peaministriametisse tõusta.

Takaichit ootab uues ametis ees suhete tugevdamine USA-ga, mida on seni nõrgesetanud president Donald Trumpi väliskaubanduspoliitika. Jaapan nõustus lähiaastatel investeerima USA-sse 550 miljardit dollarit, vastutasuks 15-protsendilisele tollimaksule autodele, seadmetele ja teistele toodeteke.

Enne kokkuleppe sõlmimist ootas Jaapanit 27,5-protsendiline tollimaks. Kuigi langus on märgiline, on see siiski märksa enam kui enne Trumpi tollipoliitika algust.

Kandideerides lubas Takaichi jääda oma eelkäijaga sõlmitud kaubandusleppe juurde, kuid jättis avatuks ka võimaluse pidada täiendavaid läbirääkimisi, kui tema valitsus leiab, et kokkulepe ei tööta Jaapani huvides.

Järgmisel aastal on ka oodata pingelisi läbirääkimisi Jaapani ja USA vahel, kui jõuab kätte aeg uuendada viieaastast lepingut, mille alusel Jaapan maksab riigis asuvate USA sõjaväebaaside eest. Takaichi toetab kaitsekulutuste suurendamist, mis peaks USA muresid leevendama.

Laupäeval võitis karmi liini rahvuslaseks peetav Takaichi erakonna sees 54 protsendiga häältest, seda teises voorus tsentristlike vaadetega Shinjiro Koizumi vastu.

Rahvusvaheliselt ei ole Takaichi väga tuntud, kuid on siseriiklikult olnud aastate jooksul silmapaistev ning kandnud mitmeid ministriameteid, sealhulgas olnud ka majandusjulgeolekuminister.