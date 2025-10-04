Euroopa Parlamendi suuremad fraktsioonid ei nõustu komisjoni eelarveettepanekuga

Nii Euroopa Rahvapartei (EPP) kui ka sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon (S&D) ähvardavad ähvardavad paluda Komisjonil juulis esitatud eelarveettepaneku üks põhiosi tagasi võtta, kirjutab Politico.

Rahulolematus järgneb kuudepikkusele pingele suhetes Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja parlamendi vahel. Juulis pääses von der Leyen umbusaldushääletusest, kuid seisab tuleval nädalal silmitsi veel kahe uue umbusaldusavaldusega, milles talle taas tõenäoliselt umbusaldust ei avaldata.

Mõlemad suured parteid soovivad, et von der Leyen loobuks plaanist ühendada üle poole eelarvest moodustavad põllumajandusfondid ja regionaalsed toetused üheks fondiks, mida haldaksid liikmesriikide valitsused.

Ettepaneku vastased näevad selle taga eesmärki vähendada pikas plaanis rahastust põllumeestele, seda komisjon aga eitab.

EPP pressiesindaja Daniel Köster sõnas Politicole, et fraktsioon ei ole veel otsustanud, kuidas reageerida, kuid nende arvates viiks praegune plaan põllumajandusturu killustumiseni EL-i sees. Väljaandega rääkinud eelarvega tegelevad saadikud aga sõnasid, et EPP juhib arutelusid eelarveettepaneku hülgamise suunas, seda just põllumajandushuvidest lähtudes.

Kui teoreetiliselt võib komisjon praeguses etapis parlamendi nõudmisi tagasi lükata, tooks see hiljem kaasa suuremaid probleeme, kuna eelarve jõustumiseks on vaja parlamendi heakskiitu.

Kahe fraktsiooni nõudmine avaldab survet ka liberaalide Renew Europe fraktsioonile eelarvetülis poole valimiseks. Varasemalt on Renew mõtet rahastuse kombineerimisest kritiseerinud, kuid ei ole teada, kas fraktsioon soovib samuti ettepaneku tagasi võtmist.