Tšehhis laupäeval lõppenud parlamendivalimisi on võitmas miljardärist ekspeaministri Andrej Babiši partei ANO, mis võimule saades tugevdaks Euroopa populistlike ja immigratsioonivastaste poliitiliste jõudude leeri ning vähendaks toetust Ukrainale.

Tšehhi meedia prognoosid näitasid, et ANO võidaks 200-liikmelises parlamendis umbes 35 protsenti häältest, edestades peaminister Petr Fiala rühmitust Spolu (Koos), mis saaks umbes 22 protsenti häältest

Tšehhi statistikaameti andmetel, kui pärast valimisjaoskondade sulgemist laupäeva lõunal oli loetud 38 protsenti häältest, juhtis ANO 38,9 protsendi häältega ja Spolu oli teisel kohal 19,8 protsendiga. Kokku ületas esialgsetel andmetel viieprotsendise valimiskünnise kuus nimekirja.

Kui ANO-l enamust ei õnnestu saavutada, vajab Babiš valitsuse moodustamiseks või vähemalt vähemuskabineti toetamiseks teiste parteide toetust – tõenäoliselt paremäärmuslikku, EL-i ja NATO-vastast SPD-d.

ANO on välistanud kokkuleppe praeguste valitsevate parteide ja liberaalse Piraadiparteiga, kes oli valitsuses kuni eelmise aastani.

ANO koalitsiooni võib kuuluda ka Autojuhtide partei, mis on Euroopa Liidu plaani vastu tõrjuda järkjärgult kasutusest sisepõlemismootoriga autod. Teine potentsiaalne partner, vasakäärmuslik Stacilo!, jäi osaliste tulemuste põhjal parlamenti pääsemiseks vajaliku viieprotsendise valimiskünnise alla.

Babis, kes juhtis aastatel 2017–2021 Tšehhi vasaktsentristlikku valitsust, on Ungari peaministri Viktor Orbáni liitlane ja tegi Euroopa Parlamendis Euroopa Patrioodide fraktsioonis koostööd mitmete paremäärmuslike parteidega, et vaidlustada Euroopa poliitika peavoolu suunda, sealhulgas dekarboniseerimist. Ta on tagasi lükanud SPD üleskutsed lahkuda EL-ist ja NATO-st, kuid on öelnud, et lõpetab Tšehhi presidendi algatuse, mille raames on Ukrainale lääne rahastajate toetusel ostetud miljoneid suurtükimürske üle kogu maailma.

ANO soovib, et Ukraina abistamisega tegeleks NATO ja Euroopa Liit ning selle saadikud on mõnel Euroopa Parlamendi hääletusel Kiievi ja selle EL-i liikmeks saamise püüdluste toetamisel erapooletuks jäänud. Babiš on varem Ukraina europüüdluste suhtes vastuseisu väljendanud.

Uudis on täiendamisel, kui laekuvad uuemad andmed.