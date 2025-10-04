Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlalt võitu

Sillamäe poliitikas on sel sajandil olnud sisuliselt vaid üks erakond ehk Keskerakond, mis on võitnud kõik kohaliku omavalitsuse ja riigikogu valimised. Ka sel korral võib prognooside kohaselt minna volikogu 21 kohast nende lausa 17.

Ligemale 12 000 elanikuga Sillamäel on sel sajandil edu saatnud vaid Keskerakonda. Kohalike omavalitsuste valimistel on nad alati saanud üle poole mandaatidest. Riigikogu valimistel kukkus toetusprotsent alla 50 vaid kaks aastat tagasi. Tol korral olid Sillamäel edukad ekskeskerakondlased Aivo Peterson ja Mihhail Stalnuhhin.

Kõik märgid näitavad, et Keskerakond saab eelseisvatel valimistel sarnaselt eelmise korraga Sillamäe volikogu 21-st kohast vähemalt 17. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul ei oleks hullu, kui Sillamäel kunagi Keskerakonna ainuvõim lõppeks. Ta soovib vaid, et see ei toimuks intriigide tulemusena.

"Puht-teoreetiliselt oleks see normaalne ja seda oleks tegelikult isegi vaja, kui toimub võimuvahetus," ütles Kõlvart.

Seda, et Sillamäel pole Keskerakonna sees kõik rahumeelne, näitas suvine juhtum. Nimelt allkirjastas üle 350 inimese toetuskirja, et ühinenud kultuuriasutuse juhiks valitaks maakonnas ja linnas tunnustatud kultuuritegelane, volikogu keskerakondlasest liige Vladimir Võssotski. Kuigi konkursi tulemus oli rahva soovile vastupidine, näitas toetusallkirjade hulk Võssotskile, et elanike ootus muutustele on tugev ja Keskerakonna juhtimisstiili tuleks linnas muuta.

"See signaal, mis tuli inimestelt, näitas, et inimesed vajavad muutusi, et nende häält kuuldaks. Ja seda signaali peab kuulma," tõdes Võssotski.

Eelseisvatel valimistel astub 50-liikmelise Keskerakonna nimekirja vastu ainsa veidigi arvestatava jõuna 12-liikmeline valimisliit Sillamäe Heaks. Selle koosseisu kuulub eelmistel valimistel Keskerakonna eest kandideerinud Maarika Priske, kes sel suvel otsustas erakonnast välja astuda.

"Põhjus on üks - mulle ei meeldi, et Keskerakonna sees räägitakse üksteist taga, et ei öelda arvamust näkku," selgitas Priske.

Teistest erakondadest on Sillamäel esindatud vaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) üheliikmeline nimekiri.

Riigis valitsevatel reformierakondlastel on Sillamäel küll oma rakuke, kuid valimistel nad ei osale. Reformierakonna Ida-Virumaa piirkonna juht, Jõhvi vallavanem Maris Toomel nentis, et Sillamäega suheldes jääb mulje kui kinnisest omavalitsusest.

"Minu tunnetus Sillamäega on olnud see, et nad on kinnised, toimetavad rohkem omaette," märkis Toomel.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad oktoobrikuu kolmandal nädalal.