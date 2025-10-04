ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

Tragöödia toimus reede hommikupoolikul, umbes 12 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Vabatahtlik Oleksandr Katšura aitas evakueerida prantsuse fotograafi surnukeha ja tema haavatud ukraina kolleegi.

"Sinna lendas Vene FPV-droon. Need on esimesed ajakirjanikud, kes said surma ja haavata just FPV-drooni läbi. Nad olid positsioonil, avatud alal ja FPV-droon märkas neid. Neil olid seljas mustad kuulivestid ja peas mustad kiivrid, millel olid peal märgistused "PRESS" – täpselt kokkulepitud reeglite järgi. Sellele vaatamata Venemaa näitas taaskord, et tema jaoks ei ole olemas mingeid reegleid," rääkis Katšura ERR-ile.

Antoni Lallican ja ukraina fotograaf Grigori Ivantšenko töötasid Družkivka linna lähedal Donbassis. Viimasel ajal jääb Družkivka ise tule alla. Linnavalitsus püüab inimesi evakueerida linnast, mis veel äsja tundus turvalisem, kui naaberlinn Kostjantinivka.

"Mis turvalisusest võib siin rääkida? Siia väljakule lendas Vene droon Italmas. See on see sama koht, kuhu kogunesid inimesed evakueerimiseks. Evakueerimise aeg oli 8:00. Droon kukkus 8:02. Need on tagajärjed, võite ise näha," jutustas Katšura.

Alates esmaspäevast hakkab Družkivkas kehtima range komandanditund. Linna jäänud elanikud võivad kodust väljuda kella üheteistkümnest hommikul kuni kella kolmeni päeval. See peaks motiveerima inimesi linnast lahkuma, kuid nad ei kipu seda tegema.

"See on ebamugav. Kolme tunniga ei jõua turule, poodi ega mitte kuhugi," rääkis linnas elav Julia, kes hoolitseb seal oma evakueerunud sõbranna koera eest. "Enne ma käisin koera seal toitmas, nüüd pean koera enda juurde võtma, sest aega ei ole."

Küsimusele, et vahest ta peaks siiski lahkuma, seda enam, et võimud seda soovitavad, vastas naine: "Jah, on vaja. Oleks ainult raha! Mul ei ole raha, et elamispinda üürida. Et ära minna, on vaja elamispind üürida ja see on kallis."