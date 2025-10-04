X!

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

Välismaa
Foto: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

Donbassis sai surma juba kolmas prantsuse ajakirjanik, kes langes oma tööülesandeid täites Ukrainas. Tema ukraina kolleeg sai raskelt haavata.

Tragöödia toimus reede hommikupoolikul, umbes 12 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Vabatahtlik Oleksandr Katšura aitas evakueerida prantsuse fotograafi surnukeha ja tema haavatud ukraina kolleegi.

"Sinna lendas Vene FPV-droon. Need on esimesed ajakirjanikud, kes said surma ja haavata just FPV-drooni läbi. Nad olid positsioonil, avatud alal ja FPV-droon märkas neid. Neil olid seljas mustad kuulivestid ja peas mustad kiivrid, millel olid peal märgistused "PRESS" – täpselt kokkulepitud reeglite järgi. Sellele vaatamata Venemaa näitas taaskord, et tema jaoks ei ole olemas mingeid reegleid," rääkis Katšura ERR-ile.

Antoni Lallican ja ukraina fotograaf Grigori Ivantšenko töötasid Družkivka linna lähedal Donbassis. Viimasel ajal jääb Družkivka ise tule alla. Linnavalitsus püüab inimesi evakueerida linnast, mis veel äsja tundus turvalisem, kui naaberlinn Kostjantinivka.

"Mis turvalisusest võib siin rääkida? Siia väljakule lendas Vene droon Italmas. See on see sama koht, kuhu kogunesid inimesed evakueerimiseks. Evakueerimise aeg oli 8:00. Droon kukkus 8:02. Need on tagajärjed, võite ise näha," jutustas Katšura.

Alates esmaspäevast hakkab Družkivkas kehtima range komandanditund. Linna jäänud elanikud võivad kodust väljuda kella üheteistkümnest hommikul kuni kella kolmeni päeval. See peaks motiveerima inimesi linnast lahkuma, kuid nad ei kipu seda tegema.

"See on ebamugav. Kolme tunniga ei jõua turule, poodi ega mitte kuhugi," rääkis linnas elav Julia, kes hoolitseb seal oma evakueerunud sõbranna koera eest. "Enne ma käisin koera seal toitmas, nüüd pean koera enda juurde võtma, sest aega ei ole."

Küsimusele, et vahest ta peaks siiski lahkuma, seda enam, et võimud seda soovitavad, vastas naine: "Jah, on vaja. Oleks ainult raha! Mul ei ole raha, et elamispinda üürida. Et ära minna, on vaja elamispind üürida ja see on kallis."

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:34

ILM: Lähipäevil on oodata hoovihmasid

22:30

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

22:18

Õpetaja elutööpreemia sai eesti keele õpetaja Aili Kiin

22:10

ETV spordisaade, 4. oktoober

22:05

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

22:05

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

21:57

Talgulised istutasid Kirna tulbiaeda 50 000 lillesibulat

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

21:38

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina tabas Peterburi regioonis Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

06:32

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

19:43

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategvust Gazas Uuendatud

15:21

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

20:42

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

03.10

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

03.10

Sõja 1318. päev: Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

09:18

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

03.10

Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud 230 ametikohta

09:39

Gert Tiivas: kas oleme heaoluriigi ehitamisega liiga hoogu läinud?

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:30

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

22:10

ETV spordisaade, 4. oktoober

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

21:14

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

loe: kultuur

20:56

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

14:27

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

12:13

Loomingu Raamatukogus ilmus tagurpidi pööratud detektiivromaan

10:27

Galerii: Alexei Gordin avas Tallinna Linnagaleriis isikunäituse

loe: eeter

16:08

Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

12:20

Karl-Erik Taukar: kalli eelarvega muusikavideo ei taga alati edu

11:13

Lasteaed tähistas mootorratta sünnipäeva tsiklifännide külaskäiguga

09:09

Trummar Karl Martin Tombak: mulle meeldib löökpillide maailma kutsuda köögiks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

03.10

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

03.10

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo