ILM: Lähipäevil on oodata hoovihmasid

Viimaste päevade päikesepaisteline ja rahulik sügisilm on asendunud praeguseks pilvisema ja tuulisemaga. Saarte lääneserva on saabunud Läänemerelt ka vihmapilved, mis toovad lähipäevadel hoovihma.

Eesti ilma kujundab väga aktiivne madalrõhkkond Amy, mis liigub Norra merelt Taani väinade suunas. Üle Läänemere jõuab Eestisse selle võimsa pöörisega seotud madalrõhulohk ja kannab öösel vihmapilved saartelt mandrile. Tuuleiilid ulatuvad 12, rannikul 17-20 m/s. Päeval laienevad sajuhood edasi ida poole, tuul võtab enam lõunasuuna ja nõrgeneb päeva teises pooles.

Esmaspäeval madalrõhkkond nõrgeneb ja liigub üle Rootsi Läänemerele. Baltimaad jäävad pöörise idaserva, kus päeva peale sadu harveneb ja tuul nõrgeneb.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagutuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 17, saartel kuni 20 m/s. Sooja on kolm kuni kaheksa, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu- , saartel ka lõunatuul 4-9, puhanguti 12, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on neli kuni kaheksa, rannikul kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 9-14 kraadi.

Esmapäeva öö ja ennelõuna on mitmel pool, pärastlõuna kohati vihmahoogudega. Öösel on sooja 3-9, rannikul kuni 11 kraadi, päeval 10-15 kraadi.

Teisipäeval sajab hoovihma kohati. Öösel on sooja 2-7, rannikul kuni 12 kraadi, päeval 11-15 kraadi.

Kolmapäeva öö võib tulla sajuta, kuid öösel langeb õhutemperatuur kohati 0 kraadini, päeval jõuab saartele vihmasadu ja laieneb õhtu poole mandrile. Sooja on 10-15 kraadi.

Neljapäeva öö ja ennelõuna on vihmased, pärastlõunal sadu harveneb. Öökülmaohtu pole, päev on mõõdukalt soe.

Seega tuleb pühapäeval arvestada nii vihmahoogude kui tugevama tuulega. Ebamugavam on ilm Lääne-Eestis.