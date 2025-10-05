Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva õhurünnaku, mis ulatus ka riigi lääneosasse. Poola tõstis vastuseks taas õhku oma hävitajad.

Poola teatas pühapäeval, et oma õhuruumi turvamiseks tõusid õhku riigi hävitajad.

"Poola ja liitlaste lennukid tegutsevad meie õhuruumis, samal ajal kui maismaapõhised õhutõrje- ja radariseiresüsteemid on viidud kõrgeimale valmisolekutasemele," teatas Poola operatiivkeskus platvormil X.

❗️Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury.…

Ööl vastu pühapäeva peatas ka Leedu ajutiselt Vilniuse lennujaama töö õhuruumis liikuvate kuumaõhupallide tõttu.

Ukraina andis öösel üleriigilise õhuhäire ning hoiatas drooni- ja raketirünnakute eest.

Lvivi linnapea Andrii Sadovõi teatas, et linnale lähenevad raketid, samal ajal kui õhutõrje oli juba droonirünnaku tõrjumisega hõivatud.

Reutersi allikate teatel oli linnas igast suunast kuulda müra, mis meenutab õhutõrjesüsteemide tööd.

Rünnaku kahjudest ei ole veel teatatud.