X!

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad

Välismaa
Sõjas hävinud Vene tehnika vabaõhunäitus Kiievis.
Sõjas hävinud Vene tehnika vabaõhunäitus Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX/Sergei SUPINSKY/AFP
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva õhurünnaku, mis ulatus ka riigi lääneosasse. Poola tõstis vastuseks taas õhku oma hävitajad.

Poola teatas pühapäeval, et oma õhuruumi turvamiseks tõusid õhku riigi hävitajad.

"Poola ja liitlaste lennukid tegutsevad meie õhuruumis, samal ajal kui maismaapõhised õhutõrje- ja radariseiresüsteemid on viidud kõrgeimale valmisolekutasemele," teatas Poola operatiivkeskus platvormil X.

Ööl vastu pühapäeva peatas ka Leedu ajutiselt Vilniuse lennujaama töö õhuruumis liikuvate kuumaõhupallide tõttu.

Ukraina andis öösel üleriigilise õhuhäire ning hoiatas drooni- ja raketirünnakute eest.

Lvivi linnapea Andrii Sadovõi teatas, et linnale lähenevad raketid, samal ajal kui õhutõrje oli juba droonirünnaku tõrjumisega hõivatud.

Reutersi allikate teatel oli linnas igast suunast kuulda müra, mis meenutab õhutõrjesüsteemide tööd.

Rünnaku kahjudest ei ole veel teatatud.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Reuters

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:13

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad

06:43

Vilniuse lennujaam peatas öösel kuumaõhupallide tõttu ajutiselt liikluse

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

04.10

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

04.10

ILM: Lähipäevil on oodata hoovihmasid

04.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

04.10

Õpetaja elutööpreemia sai eesti keele õpetaja Aili Kiin

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.10

Ukraina tabas Peterburi regioonis Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

04.10

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

04.10

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategvust Gazas Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

04.10

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

04.10

Gert Tiivas: kas oleme heaoluriigi ehitamisega liiga hoogu läinud?

03.10

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

Müncheni lennujaam suleti öösel taas tundmatute droonide tõttu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

04.10

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

loe: kultuur

04.10

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

04.10

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

04.10

Loomingu Raamatukogus ilmus tagurpidi pööratud detektiivromaan

04.10

Galerii: Alexei Gordin avas Tallinna Linnagaleriis isikunäituse

loe: eeter

04.10

Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

04.10

Karl-Erik Taukar: kalli eelarvega muusikavideo ei taga alati edu

04.10

Lasteaed tähistas mootorratta sünnipäeva tsiklifännide külaskäiguga

04.10

Trummar Karl Martin Tombak: mulle meeldib löökpillide maailma kutsuda köögiks

Raadiouudised

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo