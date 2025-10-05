X!

Paris: Babiš on eelkõige populist, keda seovad enda ärihuvid

Krister Paris
Krister Paris Autor/allikas: Gergey Lukecha/ERR
Aastaid Prahas töötanud Eesti Päevalehe arvamustoimetaja Krister Parise hinnangul on Tšehhi valimised võitnud miljardärist ekspeaminister Andrej Babiš eelkõige populist, keda seovad enda ärihuvid. Otseselt venemeelseks ja Ukraina vastaseks ei saa Babišit Parise sõnul nimetada, sama ei saa aga öelda nende kohta, kelle toetust tal võimul püsimiseks tarvis on.

Eesti vaatest tähendab Tšehhi valimiste tulemus, et kui seni oli Tšehhi üks suuri eestkõnelejaid Ukraina abistamisel, siis nüüd tõmbab riik end natuke tagasi.

"Aga ilmselgelt ei ole tegemist samasuguse katastroofiga nagu mina hindaksin Slovakkia peaminister Robert Fico võimule saamist. Babiš siiski on eelkõige populist, ta on miljardär, keda ennekõike seovad enda ärihuvid. Ta ei ole mingil juhul venemeelne, isegi kui tema toetus Ukrainale on mõnevõrra väiksem," kirjeldas Paris.

"Mis seal kokkuvõttes ikkagi määravaks sai – hoiatus ka kõikidele Eesti erakondadele – kui üritada rakendada praegustes oludes kokkuhoiumeetmeid, nagu praegune valitsus Petr Fiala juhtimisel seda tegi, siis valijad seda ka karistavad ehk eelkõige olid määravad sotsiaalküsimused ja mitte midagi muud," märkis Paris.

Kuigi välismeedia toob välja, et Babiš on lubanud vähendada või koguni lõpetada Ukrainale abi andmise, siis Paris seda nii mustvalgeks ei pea.

"Tõepoolest, oma valimiskampaanias ta rõhus sellele, et ukrainlased saavad ebaproportsionaalselt palju Tšehhi elanike arvelt, aga peame arvestama ka, et Tšehhis on umbes 400 000 Ukraina põgenikku, seda umbes 10-miljonilise elanikkonna peale ja see tekitab paratamatult inimestes tundeid, mida sai valimiskampaanias ekspluateerida," rääkis Paris.

Rahvusvaheliselt pälvisid tähelepanu Babiši väljaütlemised, et Tšehhi astub välja liidrirollist initsiatiivis, mille kaudu on antud Ukrainale üle poole miljoni mürsu. Paris toob välja, et tegelikult ka lahinguväljal domineerivad mürskude asemel aina enam droonid ning teiseks rõhutas Babiš, et tegemist on ebaefektiivse skeemiga, millega saaks NATO palju paremini hakkama. "See ei olnud selline absoluutne ei," märkis Paris.

Suurem mure on Parise hinnangul võitjate peamiste võimalike koalitsioonipartneritega, keda võib teatud kirjeldada paremäärmuslikena ning kes on olnud teravalt nii Ukraina abistamise kui ka üldse Euroopa Liidu ja NATO vastu.

"Kardetavasti peab ta neid siis kas vähemusvalitsuses või valitsuses kaasama," rääkis Paris. Babiš ongi sihiks võtnud vähemusvalitsuse moodustamise, kuid kohtub esialgu parteide esindajatega võimaluste arutamiseks.

Paris peab vähemusvalitsust küll Tšehhi valitsemissüsteemis võimalikuks, tuues välja, et parlamenti pääses ka näiteks ligi seitsmeprotsendilise toetusega autojuhtide erakond, mis on valmis enam-vähem kõikide tingimustega, kui neid vaid kaasatakse. Samuti ei ole ta koostööd välistanud eelmisel korral Babiši valitsusest välja jäänud paremäärmusliku SPD-ga.

"Aga mis on selge, Babiši võit oli korralik – 35 protsenti häältest, 80 kohta 200-kohalises parlamendis. Tema vastane allianss on peaaegu et välistatud," kommenteeris Paris.

Kui oma kampaanias võttis Babiš paljuski eeskuju USA presidendist Donald Trumpist, siis tema uut valitsemisstiili prognoosides peab arvestama, et tegemist on ärimehega, kes seab esikohale enda huve, rääkis Paris.

"Tal ripub kaelas veskikivina üks kohtuasi, nagu ka Trumpil, aga see puudutab umbes kahe miljoni euro välja petmist omaenda firma kasuks Euroopa Liidu vahenditest," kirjeldas Paris. Nimelt eelmine kord peaministriametis andis ta oma firma küll trustile hoiule, kuid kohtud on tuvastanud, et jätkas sel ajal siiski ettevõtte juhtimist. Esialgu kohus teda süüdi ei mõistnud, kõrgemast kohtuastmest saadeti otsus aga suvel tagasi ümber vaatamisele.

"Mis võib karta: et ta kasutab peaministriametit eelkõige enda positsioonide tugevdamiseks ja muuhulgas selleks, et kui ta juba praegu sai tänu suurele varandusele teha võimsat ja korralikku kampaaniat, siis peamine hirm nende populistide juures, kes seadusetähte väga täpselt järgima ei kipu, et nad võivad kasutada avalikke vahendeid ja oma positsioone selleks, et võimult mitte lahkuda," nentis ta.

Toimetaja: Barbara Oja

