"Ukraina stuudios" kell 18.45: Neeme Väli ja Kristi Raik

Pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kindralmajor reservis Neeme Väli ja kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

USA hakkab väidetavalt Kiievile jagama luureinfot, mille abil saab Ukraina veelgi tõhusamalt rünnata Venemaa sügavuses asuvaid naftatöötlemise ettevõtteid. Lisaks tekitavad Moskvas ärevust ka teated, et Kiiev võib USA-lt saada legendaarseid Tomahawk tiibrakette. Kas ja kuidas muudavad need arengud sõja dünaamikat, selgitab kindralmajor reservis Neeme Väli. 

Euroopa liidrid ei suuda jõuda üksmeelele Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtu osas Ukraina abistamiseks. Kopenhaagenis toimunud tippkohtumist reklaamiti kui kiiret kokkusaamist, et leppida kokku bloki enneolematute uute sõjaliste võimete loomises ja Ukrainale pakutavas laiaulatuslikus lisatoetuses. Ometi ei selgunud sellel sisuliselt midagi. Miks on Euroopa hambutu, kommenteerib kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

Saatejuht on Joosep Värk.

Toimetaja: Johanna Alvin

