X!

Ukraina õhurünnak jättis Belgorodis elektrita 40 000 inimest

Välismaa
Tulekahju
Tulekahju Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva droonidega Venemaa Belgorodi oblasti energiataristut, mille tagajärjel jäi seitsmes rajoonis elektrita kokku ligi 40 000 inimest, teatas oblasti kuberner.

"Seitsmes omavalitsuses on teatatud olulistest elektrikatkestustest, mis jätavad elektrita ligi 40 000 inimest," ütles kuberner Vjatšeslav Gladkov öösel, pärast oblastivalitsuse erakorralist istungit, lisades, et sündmuskohal töötavad avariimeeskonnad.

Pühapäeva õhtul raputas Belgorodi võimas plahvatus ja kohalikus soojuselektrijaamas Lutš puhkes tulekahju, vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net.

Pealtnägijate sõnul tabas jaama rakett. Linn on täielikult elektrita ning vee- ja internetiühenduses on katkestusi.

Gladkov märkis, et lapsevanemaid teavitatakse lasteaedade ja koolide lahtiolekuaegadest esmaspäeval sotsiaalmeedia kaudu.

See on teine ​​elektrikatkestus Belgorodis ja selle ümbruses viimase nädala jooksul. Viimati tabas soojuselektrijaama õhurünnak 28. septembril.

Mõni tund varem kahjustasid raketid soojuselektrijaama Brjanski oblastis Klintsõ linnas.

Tabamused ka okupeeritud Krimmis

Sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode teatel tabasid Ukraina rünnakud ööl vastu esmaspäeva ka okupeeritud Krimmi olulisi objekte.

Nii olevat tabamuse saanud suur kütusehoidla Feodossias.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, LIGA.net

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:33

Gaza rahukõnelustega tuleb lahendada mitu lahtist teemat

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

05:55

Ukraina õhurünnak jättis Belgorodis elektrita 40 000 inimest

04:59

Sutt sooviks sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

05.10

Macron nimetas ametisse uue valitsuse

05.10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

05.10

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei

05.10

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

05.10

Trump andis loa 300 rahvuskaardi sõduri saatmiseks Chicagosse

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

loe: kultuur

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

05.10

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

05.10

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

05.10

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

loe: eeter

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

05.10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

05.10

Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

05.10

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

Raadiouudised

05.10

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

05.10

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo