Ukraina õhurünnak jättis Belgorodis elektrita 40 000 inimest

"Seitsmes omavalitsuses on teatatud olulistest elektrikatkestustest, mis jätavad elektrita ligi 40 000 inimest," ütles kuberner Vjatšeslav Gladkov öösel, pärast oblastivalitsuse erakorralist istungit, lisades, et sündmuskohal töötavad avariimeeskonnad.

Pühapäeva õhtul raputas Belgorodi võimas plahvatus ja kohalikus soojuselektrijaamas Lutš puhkes tulekahju, vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net.

Pealtnägijate sõnul tabas jaama rakett. Linn on täielikult elektrita ning vee- ja internetiühenduses on katkestusi.

Gladkov märkis, et lapsevanemaid teavitatakse lasteaedade ja koolide lahtiolekuaegadest esmaspäeval sotsiaalmeedia kaudu.

See on teine ​​elektrikatkestus Belgorodis ja selle ümbruses viimase nädala jooksul. Viimati tabas soojuselektrijaama õhurünnak 28. septembril.

Mõni tund varem kahjustasid raketid soojuselektrijaama Brjanski oblastis Klintsõ linnas.

Ukrainian missile strikes are now also being reported against the Klintsy Thermal Power Plant in the Bryansk Oblast of Western Russia, near the border with both Belarus and Ukraine. pic.twitter.com/GJYGzJkLny — OSINTdefender (@sentdefender) October 5, 2025

Tabamused ka okupeeritud Krimmis

Sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode teatel tabasid Ukraina rünnakud ööl vastu esmaspäeva ka okupeeritud Krimmi olulisi objekte.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the Feodosia fuel depot in Russian-occupied Crimea tonight, causing a massive explosion. pic.twitter.com/FZg2hTwjka — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 5, 2025

Nii olevat tabamuse saanud suur kütusehoidla Feodossias.