Otse kell 13.15: erikomisjon arutab riigieelarvet
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab avalikul istungil riigi eelarvestrateegiat ja 2026. aasta riigieelarve eelnõu. Avalik istung algab kell 13.15 ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Istungil keskendutakse riigi eelarvestrateegia peamistele suundadele, eelarve tasakaalu küsimustele ning riigi rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Samuti arutatakse, kuidas järgmisesse aastasse kavandatu mõjutab avalikke teenuseid ja majanduskeskkonda.
Istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministri nõunik Moonika Oras, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, fiskaalpoliitika osakonna nõunik Tanel Steinberg, riigieelarve osakonna finantstalituse juhataja Viola Mäemurd, riigieelarve osakonna nõunik Rando Kängsepp, riigieelarve osakonna juhataja Kadri Tali ning riigikontrolör Janar Holm.
Toimetaja: Urmet Kook