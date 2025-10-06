Otse kell 11.30: kui suur on Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise risk?

Rahandusministeerium on saanud valmis mahuka siseriikliku riskihinnangu rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise kohta. Kell 11.30 algaval pressikonverentsil tutvustavad seda rahandusminister Jürgen Ligi, asekantsler Evelyn Liivamägi ja rahandusteabe poliitika osakonna juht Rainer Osanik.

ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.

Pressikonverentsil antakse ülevaade, mis on muutunud võrreldes eelmise riskihinnanguga, mis valmis aastal 2021 ning millised on Eesti peamised riskid ja väljakutsed.