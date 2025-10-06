X!

WSJ: Hiina aitab Iraanil naftasanktsioonidest mööda hiilida

Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina aitab Iraanil naftasanktsioonidest mööda hiilida. Iraani nafta voolab endiselt Hiinasse ja Peking viskas nii islamiriigile majandusliku päästerõnga.

USA püüab Iraani maailmaturult isoleerida, kuid Hiina süvendab islamiriigiga majandussidemeid. 

Asjaga kursis olevate lääneriikide ametnike sõnul on Hiina ja Iraan loonud vahetuskaubanduse süsteemi. Selle käigus saadetakse Iraani nafta Hiinasse. Vastutasuks ehitavad Hiina ettevõtted Iraanis taristut. 

Allikate teatel osaleb skeemis ka Hiina riigile kuuluv kindlustusfirma ja salajane Hiina finantsüksus. See kokkulepe võimaldab Teheranil rahvusvahelisest pangandussüsteemist mööda hiilida. Allikate sõnul voolas eelmisel aastal selle salajase kanali kaudu Iraani 8,4 miljardit dollarit. Nende vahenditega rahastati Hiina ettevõtete osalust Iraani ulatuslikes taristuprojektides, vahendas The Wall Street Journal

Peking on olnud Iraani peamine nafta ostja juba alates 2018. aastast, ligi 90 protsenti Iraani naftaekspordist läheb Hiinasse.

Kevadel teatas USA rahandusministeerium, et kehtestab sanktsioonid Hiinas asuvale niinimetatud sõltumatule rafineerimistehasele, süüdistades neid Iraani nafta ostmises. Vaatamata sanktsioonidele jätkab Iraan eksporti Hiinasse. 

Peking pakub islamiriigile ka poliitilist toetust. Septembris võõrustas Hiina juht Xi Jinping Iraani presidenti Masoud Pezeshkiani. Viimane osales ka sõjaväeparaadil, toona käisid Hiina uut relvastust kaemas ka Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un ja tema Venemaa ametivend Vladimir Putin.

Lisaks naftasanktsioonidele on USA võtnud sihikule veel Iraani finantssektori, musta nimekirja on kantud ka riigi keskpank. Seetõttu kasutab Hiina tehingute tegemiseks kindlustusfirmat Sinosure ja salajast üksust, mida lääneriikide ametnikud nimetavad Chuxiniks. 

Mõned ametnikud ütlesid, et kokkuleppe kohaselt registreerib  Iraani kontrolli all olev ettevõte nafta müügi Hiina ostjale. 

Hiina ostja kannab siis Chuxini kontole igakuiselt üle sadu miljoneid dollareid. Seejärel kannab Chuxin raha Iraanis tegutsevatele Hiina töövõtjatele. Taristuprojektide rahastamise kindlustamise eest vastutab Sinosure. Sinosure ega ka Chuxin ei kuulu USA sanktsioonide nimekirja.

Toimetaja: Karl Kivil

