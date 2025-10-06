X!

ERR Pokrovskis: väejuhatus toob Dnipropetrovskisse brigaade rahulikest rindelõikudest

Välismaa
Ukraina sõdur.
Ukraina sõdur. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Ukraina väed püüavad peatada venelaste edenemist mitte ainult Donbassis, vaid ka Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastis. Viimases toimuvad nii tulised lahingud, et Ukraina väejuhatus viib sinna brigaade rahulikumatest rindelõikudest.

Suutrükiväelaste positsioonile tuleb minna varahommikul, kui taevas on vähem droone. Vaenlaseni on kuus kilomeetrit ehk sõita tuleb kiiresti. Positsioonil võtavad ERR-i võttemeeskonna vastu sõdurid, kelle juures käidi ka aasta alguses Harkivi oblastis.

Veel kuu tagasi sõdisid needsamad sõdurid Harkivi oblastis Vovtšanski all. Nüüd toodi nad aga Pokrovskisse, kus venelased edenevad iga päev.

"Siin nad edenevad rohkem kui seal. Meil on rohkem tööd. Vahepeal kukuvad ka liugpommid. Sõjategevus on siin väga suur. Seal oli olukord palju rahulikum," sõnas Ukraina sõjaväelane "Hallpea".

Üks sõdur meeskonnast on alati droone valvamas.

"Natuke on hirmus, sest droone lendab siin palju. Andku jumal, et nad meie pihta ei lendaks, et ei peaks neid alla laskma. Kui lendab mööda, siis me ei lase. Laseme ainult siis, kui sihib meid otseselt," ütles sõjaväelane "Farmer".

Komandopunktis rääkis ERR-i meeskonnale patareiülem kutsungiga "Koduhaldjas" olukorrast rindel. Viimase kahe kuu jooksul vallutasid venelased piirkonnas üle viieteistkümne küla.

"Nad viskavad liugpomme, teevad terved külad maatasa, et meid tõrjuda kasvõi natuke," ütles "Koduhaldjas".

"Pommitatakse mitte ainult külasid vaid ka meie positsioone. Üks kord kukkus liugpomm meie suurtüki positsioonile, õnneks ei plahvatanud," lausus sõjaväelane "Mässaja".

Suurtükimeeskonnaga oli raske pikka intervjuud teha, kuna tööd on neil palju. Õnneks on ka laskemoona piisavalt palju.

"Vaenlast ei saa peatada ainult FPV-droonidega. Jalavägi ei pea vastu. Sellepärast antakse meile piisavalt laskemoona," selgitas "Koduhaldjas".

Üks asi on tulla positsioonile pimeduses, teine asi on aga päeva valguses sealt ära minna.

"Te ise nägite, et minna positsioonile ja sealt tagasi tulla on paras seiklus. Mida lähemal on vaenlane, seda raskem on sinna minna ja sealt tulla. Peame seal käima igal juhul, tahame või ei taha, sest kui poistel ei ole laskemoona, jääb meie jalavägi ilma püksata," ütles "Mässaja".

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:51

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

21:51

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita Uuendatud

21:45

ERR Taanis: Venemaal on suur huvi taanlaste turvatunnet õõnestada

21:35

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

21:30

Eestis on aina suurem vajadus koerajalutajate järele

21:29

Teisipäeval on oodata sooja sügisilma

21:21

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

21:13

ERR Pokrovskis: väejuhatus toob Dnipropetrovskisse brigaade rahulikest rindelõikudest

21:04

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

20:54

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:54

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

11:56

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

16:01

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

15:11

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

12:43

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:51

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

21:51

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita Uuendatud

21:35

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

21:04

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

loe: kultuur

19:06

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

18:59

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

18:00

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

17:50

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

16:40

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

15:20

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

15:20

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

14:35

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo