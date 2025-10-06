ERR Pokrovskis: väejuhatus toob Dnipropetrovskisse brigaade rahulikest rindelõikudest

Ukraina väed püüavad peatada venelaste edenemist mitte ainult Donbassis, vaid ka Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastis. Viimases toimuvad nii tulised lahingud, et Ukraina väejuhatus viib sinna brigaade rahulikumatest rindelõikudest.

Suutrükiväelaste positsioonile tuleb minna varahommikul, kui taevas on vähem droone. Vaenlaseni on kuus kilomeetrit ehk sõita tuleb kiiresti. Positsioonil võtavad ERR-i võttemeeskonna vastu sõdurid, kelle juures käidi ka aasta alguses Harkivi oblastis.

Veel kuu tagasi sõdisid needsamad sõdurid Harkivi oblastis Vovtšanski all. Nüüd toodi nad aga Pokrovskisse, kus venelased edenevad iga päev.

"Siin nad edenevad rohkem kui seal. Meil on rohkem tööd. Vahepeal kukuvad ka liugpommid. Sõjategevus on siin väga suur. Seal oli olukord palju rahulikum," sõnas Ukraina sõjaväelane "Hallpea".

Üks sõdur meeskonnast on alati droone valvamas.

"Natuke on hirmus, sest droone lendab siin palju. Andku jumal, et nad meie pihta ei lendaks, et ei peaks neid alla laskma. Kui lendab mööda, siis me ei lase. Laseme ainult siis, kui sihib meid otseselt," ütles sõjaväelane "Farmer".

Komandopunktis rääkis ERR-i meeskonnale patareiülem kutsungiga "Koduhaldjas" olukorrast rindel. Viimase kahe kuu jooksul vallutasid venelased piirkonnas üle viieteistkümne küla.

"Nad viskavad liugpomme, teevad terved külad maatasa, et meid tõrjuda kasvõi natuke," ütles "Koduhaldjas".

"Pommitatakse mitte ainult külasid vaid ka meie positsioone. Üks kord kukkus liugpomm meie suurtüki positsioonile, õnneks ei plahvatanud," lausus sõjaväelane "Mässaja".

Suurtükimeeskonnaga oli raske pikka intervjuud teha, kuna tööd on neil palju. Õnneks on ka laskemoona piisavalt palju.

"Vaenlast ei saa peatada ainult FPV-droonidega. Jalavägi ei pea vastu. Sellepärast antakse meile piisavalt laskemoona," selgitas "Koduhaldjas".

Üks asi on tulla positsioonile pimeduses, teine asi on aga päeva valguses sealt ära minna.

"Te ise nägite, et minna positsioonile ja sealt tagasi tulla on paras seiklus. Mida lähemal on vaenlane, seda raskem on sinna minna ja sealt tulla. Peame seal käima igal juhul, tahame või ei taha, sest kui poistel ei ole laskemoona, jääb meie jalavägi ilma püksata," ütles "Mässaja".