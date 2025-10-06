Briti valitsus eitab sekkumist Hiina spiooniprotsessi

Christopher Cash, endine Briti parlamendi töötaja, pidi sel kuul koos sõbra Christopher Berryga kohtu alla minema. Võimud kahtlustasid neid Hiina heaks luuramises. Mõlemad mehed eitasid nende vastu esitatud süüdistusi.

Sunday Times ja Telegraph kirjutasid möödunud nädalavahetusel, et kohtuprotsess kukkus osaliselt läbi, kuna Briti valitsus keeldus julgeolekuametniku tunnistajate ütlustes Hiinat "vaenlasena" kirjeldamast.

Peaministri büroo pressiesindaja aga eitas neid väited ja ütles, et valitsuse liikmed ei mänginud viimases otsustusprotsessis mingit rolli.

Sunday Times väitis, et peaministri riikliku julgeoleku nõunik Jonathan Powell juhatas möödunud kuul toimunud kohtumist. Väidetavalt ütles ta toona ametnikele, et valitsuse tõendid tuginevad hiljuti avaldatud riiklikule julgeolekustrateegiale. Selles strateegias ei nimetata Hiinat vaenlaseks vaid pigem geopoliitiliseks väljakutseks.

Cashi ja Berryt kahtlustati 1911. aasta riigisaladuste seaduse rikkumises. Seal on kirjas, et inimene on süüdi luuramises, kui ta edastab informatsiooni, mis on otseselt või kaudselt kasulik vaenlasele.

Peaministri pressiesindaja aga ütles esmaspäeval, et valitsuse tõendid ei saanud tugineda 2025. aasta riiklikule julgeolekustrateegiale. Tõendid oleksid pidanud olema kooskõlas tooride aegse poliitikaga, kuna väidetavad kuriteod toimusid aastatel 2021-2023.

"Väited, et valitsus varjas tõendeid, kutsus tunnistajaid tagasi või piiras tunnistajate võimet tugineda teatud tõenditele, on kõik valed," rääkis peaministri pressiesindaja.

Prokuratuur teatas juhtumi lõpetamise ajal, et süüdistusest loobumise otsusele ei avaldatud väljastpoolt survet.

Briti julgeolekuminister Dan Jarvis ütles, et on äärmiselt pettunud, et kohtuprotsessi ei toimu. Tema sõnul on valitsus jätkuvalt tõsiselt mures Hiina spionaažiohu pärast.