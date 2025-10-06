X!

Briti valitsus eitab sekkumist Hiina spiooniprotsessi

Välismaa
Suurbritannia peaministri residents Downing Street 10
Suurbritannia peaministri residents Downing Street 10 Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ANDY RAIN
Välismaa

Suurbritannia prokuratuur süüdistas kahte meest Hiina heaks luuramises, kuid loobus septembris süüdistusest. Briti meedias levisid väited, et valitsus sekkus kohtuasja, kuid Downing Streeti büroo lükkas esmaspäeval need väited tagasi.

Christopher Cash, endine Briti parlamendi töötaja, pidi sel kuul koos sõbra Christopher Berryga kohtu alla minema. Võimud kahtlustasid neid Hiina heaks luuramises. Mõlemad mehed eitasid nende vastu esitatud süüdistusi. 

Sunday Times ja Telegraph kirjutasid möödunud nädalavahetusel, et kohtuprotsess kukkus osaliselt läbi, kuna Briti valitsus keeldus julgeolekuametniku tunnistajate ütlustes Hiinat "vaenlasena" kirjeldamast.

Peaministri büroo pressiesindaja aga eitas neid väited ja ütles, et valitsuse liikmed ei mänginud viimases otsustusprotsessis mingit rolli. 

Sunday Times väitis, et  peaministri riikliku julgeoleku nõunik Jonathan Powell juhatas möödunud kuul toimunud kohtumist. Väidetavalt ütles ta toona ametnikele, et valitsuse tõendid tuginevad hiljuti avaldatud  riiklikule julgeolekustrateegiale. Selles strateegias ei nimetata Hiinat vaenlaseks vaid pigem geopoliitiliseks väljakutseks. 

Cashi ja Berryt kahtlustati 1911. aasta  riigisaladuste seaduse rikkumises. Seal on kirjas, et inimene on süüdi luuramises, kui ta edastab informatsiooni, mis on otseselt või kaudselt kasulik vaenlasele. 

Peaministri pressiesindaja aga ütles esmaspäeval, et valitsuse tõendid ei saanud tugineda 2025. aasta riiklikule julgeolekustrateegiale. Tõendid oleksid pidanud olema kooskõlas tooride aegse poliitikaga, kuna väidetavad kuriteod toimusid aastatel 2021-2023. 

"Väited, et valitsus varjas tõendeid, kutsus tunnistajaid tagasi või piiras tunnistajate võimet tugineda teatud tõenditele, on kõik valed," rääkis peaministri pressiesindaja.  

Prokuratuur teatas juhtumi lõpetamise ajal, et süüdistusest loobumise otsusele ei avaldatud väljastpoolt survet.

Briti julgeolekuminister Dan Jarvis ütles, et on äärmiselt pettunud, et kohtuprotsessi ei toimu. Tema sõnul on valitsus jätkuvalt tõsiselt mures Hiina spionaažiohu pärast.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:02

Briti valitsus eitab sekkumist Hiina spiooniprotsessi

19:59

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

19:26

Itaalia koondis tegi koosseisus kaks muudatust

19:06

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

18:59

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

18:48

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

18:47

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

18:41

Fermi Energia ja Enefit Greeni hinnangul ainult laenukäendamisest ei piisa

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:47

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

11:56

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

16:01

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

05.10

Neeme Väli: kui Ukraina saab Tomahawki raketid, aitab see nende võidule kaasa

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:59

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

19:26

Itaalia koondis tegi koosseisus kaks muudatust

18:48

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

18:19

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

loe: kultuur

19:06

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

18:59

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

18:00

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

17:50

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

16:40

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

15:20

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

15:20

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

14:35

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo