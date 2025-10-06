X!

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

Eesti-Läti piir Valgas.
Eesti-Läti piir Valgas. Autor/allikas: SCANPIX/Valgamaalane/Arvo Meeks
Energiakontsern Utilitas ühendas piirilinnades Valgas ja Valkas asuvad katlamajad 1,6 kilomeetri pikkuse toru abil. Tegu on esimese sellise piiriülese soojaühendusega Euroopas.

Kui Utilitas ostis mullu märtsis Eesti piiri lähedal Valkas asuva koostootmisjaama, sai kontsern enda valdusse mõlema piirilinna soojavarustuse, sest Valga katlamaja kuulus Utilitasele juba varem. Nii Valka koostootmisjaam kui ka Valga katlamaja kasutavad puiduhaket, kuid Lätis jäi seni võimsust üle ja Eestis pandi külmade ilmadega tööle põlevkiviõlikatel.

"Usume sellesse, et soojus ja elekter - need sektorid üha rohkem töötavad koos. Seepärast on hea meel, et Valka koostootmisjaam, mis toodab elektrit baaskoormusel ja elektritootmise jääksoojust on võimalik ära kasutada kaugküttevõrkudes. Sellepärast on see oluline ja märgiline investeering," ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Teadaolevalt on see Euroopas esimene kord, kui sel moel liigub soojus ühest riigist teise.

Mõlema piirilinna soojatootmine on keskkonnasõbralik. Ligi kahe miljoni euroni ulatuv investeering on esimene, mida on mõni erafirma oma raha eest piiriülese taristu arendamiseks teinud.

"Peame alati võrdlema, mis on tarbijaile soodsam. See toru on selgelt soodsam, kui ehitada uusi tootmisseadmeid. Sellele lisaks ka ressursside mõistlik kasutamine. Kui on juba elektrijaam Läti pool olemas ja see on dimensioneeritud suuremana, siis loomulikult võiks seda ju ära kasutada nii palju kui vähegi võimalik," sõnas Utilitase kaugküttefirmade juht Robert Kitt.

Piiriülese toru avamine toimuski otse piiril, kus keerati lahti sümboolne soojakraan.

Kui börs muudab elektri hinna Eesti ja Läti vahel sarnaseks, siis soojuse eest tuleb Lätis maksta rohkem.

"Eestis on tänane hind umbes 60 euro juures MWh, millele lisandub käibemaks. Läti poolel on hind tarbijaile pisut kõrgem, aga võrreldes Läti teiste linnadega, jääb see Valga puhul Eestis madalamasse serva," ütles Kitt.

Suurt bürokraatiat piiriülese soojatoru rajamisel läbida ei tulnud. Siiski pidid ehitajad politseinikele selgitama, miks nad riigipiiril kaevavad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

