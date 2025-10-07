Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi

Tjumeni oblastivalitsuse infokeskuse teatel tuvastati Antipino linnaosas asuva rafineerimistehase territooriumil ja tehti kahjutuks kolm mehitamata õhusõidukit. Sündmuskohale saadeti kõik hädaabiteenistused.

Võimude väitel hoidis hädaabiteenistuste kiire reageerimine ära droonide detoneerimise, mistõttu ei põhjustanud juhtum ka inimohvreid ega vigastatuid. Samas öeldi ka, et plahvatusi ega tulekahjusid ei toimunud ning kõik piirkonna ettevõtted töötavad tavapäraselt ega ole tegevust peatanud.

Kohalike elanike teateid vahendanud ühismeediakanalite väitel toimus naftatöötlemistehase ümbruses siiski vähemalt kaks plahvatust, märkis väljaanne LIGA.net.

Explosions and drone strikes have been reported near a Russian oil refinery in Tyumen, with Russian officials claiming that three drones were "neutralized." The consequences remain unclear.



What is striking, however, is the distance involved — Tyumen is located some 2,000 km… pic.twitter.com/J4FSu8qbGd — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 6, 2025

Tjumeni naftatöötlemistehas (kuni 2021. aastani tuntud kui Antipinski naftatöötlemistehas) on Venemaa naftatöötlemistehas, mis asub Tjumeni linna tööstustsoonis, Antipino linnaosa lähedal. See asub Ukraina piirist enam kui 2000 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on viimastel kuudel püüdnud hävitada Venemaa naftatöötlemisvõimsusi, et vähendada agressori teenitavat tulu naftatooteid välismaale müües.

Trump tahab teada, mida Ukraina Tomahawkidega teeks

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et tahaks teada, mida Ukraina kavatseb USA-lt saadavate rakettidega Tomahawk teha, enne kui nõustub neid tarnima, sest ta ei taha Venemaa sõda Ukraina vastu eskaleerida.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on palunud USA-l müüa Tomahawke Euroopa riikidele, kes oleksid nõus neid Ukrainasse saatma.

Tiibrakettide Tomahawk lennukaugus on kuni 2500 kilomeetrit, mis asetab Ukraina löögiulatusse ka Venemaa pealinna Moskva, kui need Kiievile antakse.

Venemaa president Vladimir Putin ütles pühapäeval avaldatud videoklipis, et kui Washington tarnib Ukrainale Tomahawke pikamaarünnakuteks sügavale Venemaale, viiks see Moskva suhete hävimiseni Washingtoniga.

Kui Valge Maja ajakirjanikud Trumpilt küsisid, kas ta on otsustanud Ukrainale Tomahawke tarnida, ei välistanud Trump seda ja ütles, et on selles küsimuses mõneti otsuse juba teinud, kuid lisas: "Ma arvan, et tahan teada saada, mida nad nendega teevad," ütles ta. "Kuhu nad neid saadavad? Ma arvan, et peaksin selle küsimuse ise esitama."

"Ma esitaksin mõned küsimused. Ma ei püüa seda sõda eskaleerida," lisas ta.