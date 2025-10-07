X!

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi

Välismaa
Drooni näidis septembris Lvivis toimunud Ukraina uue sõjatehnika näituselt.
Drooni näidis septembris Lvivis toimunud Ukraina uue sõjatehnika näituselt. Autor/allikas: SCANPIX / SIPA / PAUL DZA
Välismaa

Ukraina ründas esmaspäeva õhtul droonidega piirist 2000 kilomeetri kaugusel asuvat Tjumeni naftatöötlemistehast Venemaal, millega see on Ukraina relvajõudude kõige pikema maa taha tehtud õhurünnak käimasolevas sõjas.

Tjumeni oblastivalitsuse infokeskuse teatel tuvastati Antipino linnaosas asuva rafineerimistehase territooriumil ja tehti kahjutuks kolm mehitamata õhusõidukit. Sündmuskohale saadeti kõik hädaabiteenistused.

Võimude väitel hoidis hädaabiteenistuste kiire reageerimine ära droonide detoneerimise, mistõttu ei põhjustanud juhtum ka inimohvreid ega vigastatuid. Samas öeldi ka, et plahvatusi ega tulekahjusid ei toimunud ning kõik piirkonna ettevõtted töötavad tavapäraselt ega ole tegevust peatanud.

Kohalike elanike teateid vahendanud ühismeediakanalite väitel toimus naftatöötlemistehase ümbruses siiski vähemalt kaks plahvatust, märkis väljaanne LIGA.net.

Tjumeni naftatöötlemistehas (kuni 2021. aastani tuntud kui Antipinski naftatöötlemistehas) on Venemaa naftatöötlemistehas, mis asub Tjumeni linna tööstustsoonis, Antipino linnaosa lähedal. See asub Ukraina piirist enam kui 2000 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on viimastel kuudel püüdnud hävitada Venemaa naftatöötlemisvõimsusi, et vähendada agressori teenitavat tulu naftatooteid välismaale müües.

Trump tahab teada, mida Ukraina Tomahawkidega teeks

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et tahaks teada, mida Ukraina kavatseb USA-lt saadavate rakettidega Tomahawk teha, enne kui nõustub neid tarnima, sest ta ei taha Venemaa sõda Ukraina vastu eskaleerida.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on palunud USA-l müüa Tomahawke Euroopa riikidele, kes oleksid nõus neid Ukrainasse saatma.

Tiibrakettide Tomahawk lennukaugus on kuni 2500 kilomeetrit, mis asetab Ukraina löögiulatusse ka Venemaa pealinna Moskva, kui need Kiievile antakse.

Venemaa president Vladimir Putin ütles pühapäeval avaldatud videoklipis, et kui Washington tarnib Ukrainale Tomahawke pikamaarünnakuteks sügavale Venemaale, viiks see Moskva suhete hävimiseni Washingtoniga.

Kui Valge Maja ajakirjanikud Trumpilt küsisid, kas ta on otsustanud Ukrainale Tomahawke tarnida, ei välistanud Trump seda ja ütles, et on selles küsimuses mõneti otsuse juba teinud, kuid lisas: "Ma arvan, et tahan teada saada, mida nad nendega teevad," ütles ta. "Kuhu nad neid saadavad? Ma arvan, et peaksin selle küsimuse ise esitama."

"Ma esitaksin mõned küsimused. Ma ei püüa seda sõda eskaleerida," lisas ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, Reuters

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:13

Hinnatõusu veab jõuliselt toidukaupade kallinemine

08:11

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kellega võrrelda Tadej Pogacari?

08:00

Kultuuri kodu | Merle Karusoo viib kokku inimesed ja nende lood

07:58

Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

07:33

Kreekasse saabunud Thunbergi tervitas rõõmustav rahvahulk

07:26

Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

07:08

Leht: Hamas nõuab pantvangide eest 7. oktoobri ründajate vabastamist

06:58

Otse kell 10: riigieelarve esimene lugemine riigikogus

06:46

Suitsetamine tõstab vererõhku

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

06.10

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

06.10

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

06.10

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

06.10

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

06.10

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

05:51

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi

06.10

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:11

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kellega võrrelda Tadej Pogacari?

06.10

Reimann ja EST1 Racing sihivad järgmisel hooajal pjedestaalikohti

06.10

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

06.10

ETV spordisaade, 6. oktoober

loe: kultuur

08:00

Kultuuri kodu | Merle Karusoo viib kokku inimesed ja nende lood

06.10

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

06.10

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

06.10

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

loe: eeter

06.10

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

06.10

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

06.10

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

06.10

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

06.10

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

06.10

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

06.10

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

06.10

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

06.10

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

06.10

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

06.10

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

06.10

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo