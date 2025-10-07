Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Jevgeni Ossinovski ning abilinnapead Madle Lippus ja Karl Sander Kase. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Käsitletavad teemad: linnavalitsuse istungi kokkuvõte, valveperearsti teenuse esimese nädala ülevaade, tervisenõukoja moodustamine ja ülesannete määratlemine, Tuukri, Jõe ja Karu tänavate vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine.
