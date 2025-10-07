Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

Käsitletavad teemad: linnavalitsuse istungi kokkuvõte, valveperearsti teenuse esimese nädala ülevaade, tervisenõukoja moodustamine ja ülesannete määratlemine, Tuukri, Jõe ja Karu tänavate vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Jevgeni Ossinovski ning abilinnapead Madle Lippus ja Karl Sander Kase. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: