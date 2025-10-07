Hinnatõusu veab jõuliselt toidukaupade kallinemine

Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 2,8 ja teenused 8,9 protsenti kallimad, teatas statistikaamet.

Ameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski ütles, et viimati langes tarbijahinnaindeks kuises võrdluses selle aasta märtsis 0,5 protsenti, praegusega võrreldes sama suurt langust nägi Eesti aga viimati ligi kolm aastat tagasi 2022. aasta oktoobris.

"Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas tarbijahinnaindeksi tõusu enim 7,7 protsendi võrra kallinenud toidukaubad," kommenteeris Veski indeksi aastast tõusu.

Toidukaupadest olid kõige kaalukamad liha ja lihatoodete 8,2-protsendine hinnatõus, samuti piima, piimatoodete ja munade 8,2-protsendine kallinemine ning puuviljade 15-protsendine ja šokolaadi 36,8-protsendine hinnatõus. Aastaga on odavnenud köögiviljad 2,6 ning suhkur 14,3 protsenti.

Tarbijahinnaindeksi muutus Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes selle aasta augustiga langesid septembris kulutused eluasemele 0,6 protsenti, sealhulgas üürile 4,8 protsenti. Elekter kallines kuuga 1,6 protsenti. Bensiinihind langes septembris 11,7 ning diislikütuse hind 11,5 protsenti.

Riiete ja jalatsite hinnad tõusid kuuga 2,6 protsenti, kuid langesid võrreldes eelmise aasta septembriga 4,5 protsenti.

Toidukaubad odavnesid septembris võrreldes augustiga üks protsent. Toidu hinnalangust mõjutasid enim köögiviljade 5,7- ja puuviljade 4,6-protsendine odavnemine. Vastupidist mõju avaldasid kala ja kalatoodete 3,1-protsendine ning leivatoodete 3,7-protsendine hinnatõus.