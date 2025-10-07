FT: EL leppis kokku Vene diplomaatide liikumispiirangutes

Täpsemalt nõuaksid kavandatud eeskirjad, et liikmesriikide pealinnades töötavad Venemaa diplomaadid teavitaksid enne piiri ületamist vastuvõtvat riiki oma reisiplaanidest, märkis FT.

Väljaanne viitas piirangute kehtestamise põhjusena sellele, et Moskva rahastatud luurajaid süüdistatakse NATO riikide vastaste provokatsioonide eskaleerimises osana sellest, mida EL-i julgeolekuteenistused nimetavad koordineeritud kampaaniaks Kiievi Euroopa liitlaste destabiliseerimiseks.

Reisipiirangu algatuse esitas Tšehhi ning see on osa uuest, 19. sanktsioonide paketist, mida praegu kokku lepitakse.

Paketi vastuvõtmiseks on vaja riikide ühehäälset toetust ja seni meetmele vastu olnud Ungari tühistas viimase riigina oma veto, teatas leht informeeritud allikatele viidates.