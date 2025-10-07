X!

FT: EL leppis kokku Vene diplomaatide liikumispiirangutes

Välismaa
Vene pass.
Vene pass. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Välismaa

Euroopa Liidu riikide valitsused leppisid kokku Venemaa diplomaatidele liikumispiirangute kehtestamiseks EL-i sees, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Täpsemalt nõuaksid kavandatud eeskirjad, et liikmesriikide pealinnades töötavad Venemaa diplomaadid teavitaksid enne piiri ületamist vastuvõtvat riiki oma reisiplaanidest, märkis FT.

Väljaanne viitas piirangute kehtestamise põhjusena sellele, et Moskva rahastatud luurajaid süüdistatakse NATO riikide vastaste provokatsioonide eskaleerimises osana sellest, mida EL-i julgeolekuteenistused nimetavad koordineeritud kampaaniaks Kiievi Euroopa liitlaste destabiliseerimiseks.

Reisipiirangu algatuse esitas Tšehhi ning see on osa uuest, 19. sanktsioonide paketist, mida praegu kokku lepitakse.

Paketi vastuvõtmiseks on vaja riikide ühehäälset toetust ja seni meetmele vastu olnud Ungari tühistas viimase riigina oma veto, teatas leht informeeritud allikatele viidates.

Toimetaja: Mait Ots

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:02

Kell 20 ETV "Valimisstuudios" Tartu debatt

14:02

Enamus Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

13:59

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 13.30: Jevgeni Ossinovski

13:56

Läti tõstab järgmistel aastatel alkoholi- ja tubakaaktsiisi

13:55

Selgusid Pärnumaa kaitsetööstusparki tulevad ettevõtted

13:43

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

13:14

Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

13:10

Heino Parsi 100. sünniaastapäeva tähistatakse retrospektiivi ja nukunäitusega

13:04

Prantsusmaa tagasi astunud peaminister üritab ikkagi valitsust moodustada

13:03

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

12:16

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

06.10

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

06.10

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

06.10

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

06.10

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

08:27

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

06.10

Taro väiksema ohuga kogunemiste keelamisest: see ei ole selle eelnõu mõte

06.10

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:43

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

13:14

Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

12:46

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

12:18

Sporting pööras kaotuse võiduks, Tammeka sai Elvast esmakordselt jagu

loe: kultuur

13:10

Heino Parsi 100. sünniaastapäeva tähistatakse retrospektiivi ja nukunäitusega

12:33

Pildid: kinos Sõprus avati 10. Moekunstikino festival

12:25

Galerii: kinodesse jõudis Rain Rannu mängufilm "Uus raha"

10:11

Otse kell 15: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

loe: eeter

12:50

Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

11:42

Koolipsühholoog: koolitõrge on laste seas murettekitavalt suur probleem

09:49

Ooperilaulja Kadri Tegelmann: käsukirjad laual saadavad me peret siiani

09:31

Karl Joonas Alamaa: talletasime kaasaegset Eesti moeajalugu

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (07.10.2025 12:00:00)

10:55

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

09:35

Raadiouudised (07.10.2025 09:00:00)

06.10

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

06.10

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

06.10

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

06.10

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

06.10

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

06.10

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo