Kell 20 ETV "Valimisstuudios" Tartu debatt

Eesti Televisiooni neljas "Valimisstuudio" keskendub Tartu linna arengule. Kui hästi Tartu kannab välja hariduspealinna tiitlit? Milline ettevõtlus on linna oodatud? Kas kõikide lubaduste elluviimiseks raha ikka on?

Stuudios väitlevad Urmas Klaas (Reformierakond), Vahur Kollom (Vabaerakond Aru Pähe), Anneli Ott (Keskerakond), Tõnis Lukas (Isamaa), Kristina Kallas (Eesti 200), Elo Kiivet (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Andro Roos (Plaan B valimisliit) ja Merike Lumi (EKRE).

"Valimisstuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 20 ja jätkub pärast "Aktuaalse kaamera" ja spordiuudiste saadet. Saatejuhid on Mirko Ojakivi ja Andres Kuusk.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

