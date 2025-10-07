X!

USA energiafirmad investeerivad 50 miljardit torujuhtmete ehitamisse

Donald Trumpi administratsioon tahab riigis suurendada energiatootmist ja leevendab regulatsioone. Riigis kasvab nõudlus gaasi järele ja USA energiafirmad investeerivad seetõttu 50 miljardit dollarit uute torujuhtmete ehitamisse.

Firmad rajavad üle kogu riigi torujuhtmeid, et toetada veeldatud maagaasi eksporti. Samuti soovitakse rahuldada uute andmekeskuste kasvavat energiavajadust.

USA võimude teatel peaks sel aastal maagaasi nõudlus tõusma ühe protsendi võrra. Seetõttu peavad energiaettevõtted suurendama investeeringuid taristusse.

"Permi basseinist (Texase ja New Mexico osariigis asuv suur naftaväli – toim) ei ole võimalik gaasi välja vedada," ütles ajalehele Financial Times torujuhtmefirma Kinetik juht 

Riigi suurimate torujuhtmeettevõtete investeeringud ja ehitusmahud on nüüd rekordiliselt kõrgel tasemel. Enbridge veab 20 protsenti USA-s tarbitavast maagaasist ja investeerib sel aastal kapitalikulutustesse vähemalt 2,3 miljardit dollarit. Järgmisel aastal võib firma suurendada neid kulutusi kuni kolme miljardi dollarini. 

"See on üks parimaid võimalusi meie eluajal," ütles Kinder Morgani finantsjuht David Michels. Tema firma veab 40 protsenti USA maagaasist. 

USA-s on praegu kaheksa veeldatud maagaasi terminali, peaaegu kõik asuvad Mehhiko lahe rannikul. Samal ajal plaanivad tehnoloogiahiiglased rajada sellesse piirkonda uusi andmekeskusi. Torujuhtmeoperaatorid on seetõttu pööranud pilgu eelkõige Texase osariigi poole.

Maagaasi puhul on võtmetähtsusega veel ka toornafta tootmine. Seni, kuni nafta hind püsib üle 60 dollari barreli kohta, jätkatakse riigis gaasitootmise suurendamist

"Kui naftahinnad langevad alla 60 dollari, siis kaotate palju gaasi, sest nad (kildanafta tootjad  – toim) lõpetavad nafta tootmise," ütles analüüsifirma Wood Mackenzie tippjuht Eugene Kim.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

