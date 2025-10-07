EL võib terase tollimaksu kahekordistada

Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné andis teada plaanist tõsta terasetoll 50 protsendini ja vähendada poole võrra mahtu, mida lubatakse EL-i importida enne tollimaksude kohaldamist.

"See on Euroopa taasindustrialiseerimine," kirjutas Séjourné sotsiaalmeediaplatvormil X.

EL-i strateegia sarnaneb USA presidendi Donald Trumpi omaga, kes kehtestas samuti 50-protsendilised tollimaksud, et hoida eemal odavaid metalle Hiinast, mis toodab üle poole maailma terasest. Sarnaseid samme on astunud ka Kanada.

Ettepanek, mis vajab EL-i liikmesriikide ja europarlamendi heakskiitu, on mõeldud püsivalt asendama praegust kaitsemeetmete kava, mis kehtestab kehtestatud impordikvootide ületamisel 25-protsendilised tollimaksud. Hetkel kehtiv kava saab läbi järgmisel aastal.

"Euroopa terasetööstus oli kokkuvarisemise äärel – me kaitseme seda, et see saaks investeerida, dekarboniseerida ja taas konkurentsivõimeliseks muutuda," ütles Séjourné ajakirjanikele enne teadaannet.

EL-i kaubandusjuht loodab teha koostööd Washingtoniga, et tegeleda Hiina ületootmisega ning on pidanud läbirääkimisi oma USA kolleegidega terase impordikvootide kokkuleppimiseks.

Pärast juulis sõlmitud USA-EL-i tollilepet ütles Šefčovič, et Euroopa ja Ameerika terase- ja alumiiniumisektorid kannatavad sama probleemi käes.

Ajaleht The Times kirjutab, et EL-i uued tollimaksud ohustavad Suurbritannia terasetööstust. 2024. aastal läks 78 protsenti (1,9 miljonit tonni) Briti teraseekspordist EL-i.

Kaubandusorganisatsiooni UK Steel juht Gareth Stace kutsus valitsust üles tegema kõik endast oleneva, et tagada Briti terase juurdepääs ELi turule, vastasel juhul ootab tööstust ees katastroof.

"See võib-olla suurim kriis, millega Ühendkuningriigi terasetööstus on kunagi silmitsi seisnud," ütles Stace.

Leht kirjutab, et EL-i tollid võivad olla kirstunaelaks Briti terasetööstusele ja ka valitsuse jaoks oleks see katastroof.