EL võib terase tollimaksu kahekordistada
Euroopa Komisjon tahab kaitsta EL-i tööstust Hiina konkurentsi eest ja avalikustas teisipäeval ettepaneku terasele kehtestatud tollimaksude kahekordistamiseks.
Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné andis teada plaanist tõsta terasetoll 50 protsendini ja vähendada poole võrra mahtu, mida lubatakse EL-i importida enne tollimaksude kohaldamist.
"See on Euroopa taasindustrialiseerimine," kirjutas Séjourné sotsiaalmeediaplatvormil X.
EL-i strateegia sarnaneb USA presidendi Donald Trumpi omaga, kes kehtestas samuti 50-protsendilised tollimaksud, et hoida eemal odavaid metalle Hiinast, mis toodab üle poole maailma terasest. Sarnaseid samme on astunud ka Kanada.
Ettepanek, mis vajab EL-i liikmesriikide ja europarlamendi heakskiitu, on mõeldud püsivalt asendama praegust kaitsemeetmete kava, mis kehtestab kehtestatud impordikvootide ületamisel 25-protsendilised tollimaksud. Hetkel kehtiv kava saab läbi järgmisel aastal.
"Euroopa terasetööstus oli kokkuvarisemise äärel – me kaitseme seda, et see saaks investeerida, dekarboniseerida ja taas konkurentsivõimeliseks muutuda," ütles Séjourné ajakirjanikele enne teadaannet.
EL-i kaubandusjuht loodab teha koostööd Washingtoniga, et tegeleda Hiina ületootmisega ning on pidanud läbirääkimisi oma USA kolleegidega terase impordikvootide kokkuleppimiseks.
Pärast juulis sõlmitud USA-EL-i tollilepet ütles Šefčovič, et Euroopa ja Ameerika terase- ja alumiiniumisektorid kannatavad sama probleemi käes.
Ajaleht The Times kirjutab, et EL-i uued tollimaksud ohustavad Suurbritannia terasetööstust. 2024. aastal läks 78 protsenti (1,9 miljonit tonni) Briti teraseekspordist EL-i.
Kaubandusorganisatsiooni UK Steel juht Gareth Stace kutsus valitsust üles tegema kõik endast oleneva, et tagada Briti terase juurdepääs ELi turule, vastasel juhul ootab tööstust ees katastroof.
"See võib-olla suurim kriis, millega Ühendkuningriigi terasetööstus on kunagi silmitsi seisnud," ütles Stace.
Leht kirjutab, et EL-i tollid võivad olla kirstunaelaks Briti terasetööstusele ja ka valitsuse jaoks oleks see katastroof.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP/The Times