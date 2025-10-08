Ukrainas käivitusid ööl vastu kolmapäeval taas õhuhäiresireenid ning Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs oli kuulda plahvatusi. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 174 lahingut.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. oktoobril kell 5.40:

- Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 174 lahingut;

- Vaatlejad: Vene relvajõud on sõjas Ukrainaga oma tankivaru täielikult ammendanud.

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused

Ukrainas käivitusid ööl vastu kolmapäeval taas õhuhäiresireenid ning Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs oli kuulda plahvatusi.

Ka pealinnas Kiievis kuulutati droonide ohu tõttu välja õhuhäire, võimud kutsusid elanikke varjuma, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 174 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 174 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, kuid Venemaa jätkab aktiivset tegevust ka teistes idarinde piirkondades.

Pokrovski suunas peeti 37 lahingut, Lõmani kandis toimus üheksa lahingut. Siverski sektoris tõrjusid Ukraina kaitsjad üheksa vaenlase rünnakut.

Lahingud käivad ka Dnipropetrovski oblasti idaosas, vaenlane üritab edasi liikuda veel ka Kupjanski rindelõigul. Vene armee püüab oma positsioone parandada ka lõunarindel ja Orihhivi suunal tõrjusid Ukraina kaitsjad seitse vaenlase rünnakut, vahendas Ukrainska Pravda.

Vaatlejad: Vene relvajõud on sõjas Ukrainaga oma tankivaru täielikult ammendanud

Vene relvajõud on sõjas Ukrainaga oma tankivaru täielikult ammendanud, selgub mitmete vaatlejate, sealhulgas sõjaväeblogija Roman Šraiki ning sõjaväelase ja ajakirjaniku Juri Butusovi Telegrami kanalites avaldatud koondandmetest. Nende andmete aluseks on avalikult kättesaadav ja muu salastamata informatsioon.

Vaatlejate andmetel on Venemaal ladudes veel 2887 tanki, mis vajavad remonti või on remondiks kõlbmatud.

Esitatud andmete kohaselt on Venemaal 1656 halvas seisukorras tanki, mida potentsiaalselt saaks taastada. Neist ainult 92 on T-80 tankid, mis on endiselt tootmises. 1231 tanki on veelgi kehvemas seisukorras ja teoreetiliselt taastamiskõlbmatud.

Sõja alguses oli Venemaal vähemalt 7342 tanki, mis olid erinevas tehnilises seisukorras. Sõja alguses hoiti tanke Venemaal 24 baasis, nüüd on neid baase vaid üheksa.