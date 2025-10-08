Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused

Ukrainas käivitusid ööl vastu kolmapäeval taas õhuhäiresireenid ning Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs oli kuulda plahvatusi. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 174 lahingut. Venemaa suurendab kütusepuuduse tõttu bensiini müügipiiranguid.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. oktoobril kell 22.13:

Zelenski rääkis venelaste kaotustest Dobropillja suunal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval Ukraina kaitsejõudude vastupealetungioperatsiooni hetkeseisust Dobropillja suunal, kus Vene sissetungijad kannavad suuri kaotusi, teatas uudisteagentuur Unian.

Riigipea võttis teemal sõna oma igaõhtuses pöördumises ukrainlaste poole.

Zelenski rääkis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ligi tund aega kestnud ettekandest olukorra kohta kõikidel rindejoontel ning Ukraina brigaadide väljaõppest ja varustamisest.

"Eriline tähelepanu on praegu muidugi suunatud Dobropillja operatsioonile ehk vastupealetungioperatsioonile. Selle algusest tänaseni on venelaste kaotused juba enam kui 12 000, millest 7200 on niiöelda tagasivõtmatud. Seda ainult seal ehk ainult Pokrovski ja Dobropillja piirkondades ja täpselt alates 21. augustist," rääkis Zelenski.

Nagu president toonitas, siis kaitsevad Ukraina kaitsejõud end ka kõikidel teistel suundadel.

Novosibirskis põleb elektroonikatehas

Levivad videod ja teated ulatuslikust tulekahjust Venemaal Novosibirskis asuvas tehases, vahendas portaal Unian.

Vene Telegrami kanalite teatel puhkes tulekahju Zavod Pripojevi tehase territooriumil – tegemist on ettevõttega, mis töötab sõjatööstuskompleksi heaks.

Massive fire at electronics and microchip factory in Novosibirsk



A huge blaze broke out at the premises of JSC "Zavod Pripoev" in Novosibirsk. The facility produces electronics, microchips, and services electrical equipment.



According to open sources, the factory also works… pic.twitter.com/RTSYpTKmws — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2025

Ettevõte on spetsialiseerunud elektroonika ja mikrokiipide tootmisele, elektriseadmete remondile ja kokkupanekule ning komponentide jootmisele, mida kasutatakse relvades ning side- ja elektroonikasüsteemides.

Tulekahju ulatus ja selle põhjus on veel selgitamisel. Esialgsete kohalike meediaraportite järgi on sündmuskohale saabunud tuletõrje- ja päästemeeskonnad. Venemaa võimud ega tehase juhtkond ei ole seni ametlikku kommentaari andnud.

Novosibirsk asub sügaval Venemaa tagalas, peaaegu 3000 kilomeetri kaugusel Kiievist.

Zelenski: Vene vägi sai käsu iga hinna eest tormi joosta

Vene okupatsioonivägi sai käsu joosta iga hinna eest Ukraina positsioonidele tormi, vahendas kolmapäeval portaal Unian president Volodõmõr Zelenski Telegramis öeldut.

"Sooviksin eraldi mainida Ukraina julgeolekuteenistuse erioperatsioonide keskuse A sõdureid, kes viivad innukalt läbi operatsioone Pokrovski sektoris. Märgin, et Vene väele on antud käsk joosta tormi meie positsioonidele iga hinna eest, seetõttu on Venemaa kaotuste tase märkimisväärselt suurenenud," märkis Zelenski pärast seda, kui oli ära kuulanud Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) juhi Vassõl Maljuki ettekande.

Zelenski lisas, et Pokrovski sektoris hävitavad praegu ainuüksi SBU jõud üle saja Vene sõjaväelase päevas ja see ei hõlma Ukraina kaitse- ja julgeolekujõudude teiste komponentide tegevust.

SBU erioperatsioonide keskuse A sõdurid on ettekande järgi hävitanud viimase kuu jooksul 3028 Vene sõjaväelast.

Zelenski märkis veel, et Maljuk andis aru ka SBU väe kaugrünnakute tulemustest.

"On oluline, et Ukraina kaugrakettdroonid osutusid äärmiselt tõhusaks. Saavutasime märkimisväärseid tulemusi ka Venemaa õhutõrjesüsteemide hävitamisel," sõnas Zelenski.

Ta märkis, et SBU jätkab tööd Venemaa luurevõrkude häirimiseks.

"Olen ​​heaks kiitnud ka meie operatsioonid, mille eesmärk on vähendada Venemaa sõjalist potentsiaali," lõpetas Zelenski.

Ukraina sõjaväelane saadab teele luuredrooni Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Venemaa laiendab kütusepuuduse tõttu bensiini müügipiiranguid

Venemaa on kehtestanud bensiini müügipiirangud Tjumeni ja Sverdlovski oblastis, teatasid Venemaa valitsusmeelsed meediakanalid. Varem kehtisid piirangud okupeeritud Krimmis ja Tšeljabinski oblastis.

Tanklakett N-1 kehtestas Tjumeni oblastis 92- ja 95-oktaanise bensiini ostule 30-liitrise piirangu ühe kliendi kohta, ütles ettevõte valitsusmeelsele väljaandele Ura.ru. Kuigi N-1 eitas kütusepuudust, väitis ettevõte, et piirangute eesmärk on takistada kütuse kanistritesse "varumist".

Tatnefti TPK tanklad teatasid, et müüvad AI-95 bensiini ainult kütusekaartidega klientidele.

Sverdlovski oblastis teatas valitsusmeelne Vene väljaanne 66.ru sarnastest meetmetest, viidates vajadusele "varumist" takistada.

Teadete kohaselt lõpetasid Lukoili tanklad kütuse müügi kanistritesse. Bashnefti tanklates sai bensiin aga täiesti otsa ning müügile jäi vaid diislikütus. Ka Tamic Energy ja Varta tanklad kehtestasid 30-liitrise piirangu auto kohta.

Piirkondlikud võimud on kütusepuudust eitanud, väites, et tarnekatkestusi ega ametlikke piiranguid kütusemüügile ei ole.

Piirkondliku kütusepoliitika karmistumine langeb kokku teadetega pingetest Venemaa energeetikasektoris. Vene asepeaminister Aleksandr Novak tunnistas septembris, et riik seisab silmitsi "väikese puudujäägiga" naftatoodetes, kuid lisas, et seda kompenseeritakse reservide arvelt.

28. juulist kuni 22. septembrini vähenes Venemaal bensiini müüvate tanklate arv 360 võrra ehk 2,6 protsenti, teatas valitsusmeelne väljaanne Kommersant.

Kütusepuudus on eriti tõsine okupeeritud Krimmis, kus ligikaudu pooltes tanklates on bensiini müük tarnekatkestuste tõttu peatatud, teatas Kommersant 24. septembril.

Lõuna föderaalringkond, mis Venemaa väitel hõlmab ka okupeeritud Krimmi, on üks enim kannatada saanud piirkondi — üle 220 tankla, ehk umbes 14 protsenti, on kütusemüügi peatanud.

Kriisi on süvendanud Ukraina rünnakud Venemaa naftataristu pihta.

Financial Timesi andmetel on Ukraina droonid alates 2025. aasta augustist rünnanud vähemalt 16 Venemaa 38 naftarafineerimistehast, viies diislikütuse ekspordi madalaimale tasemele alates 2020. aastast.

Kiiev on kutsunud Lääne partnereid üles karmistama sanktsioone Venemaa energeetikasektori vastu, et nõrgendada Moskva võimet rahastada sõda Ukraina vastu.

Allikad: Valgevene bensiini eksport Venemaale kasvas järsult

Ukraina droonirünnakud põhjustasid Venemaal tõsise bensiininappuse ning kehva olukorra tõttu pööras Moskva septembris pilgu Valgevene poole.

Uudisteagentuuri Reuters allikad teatasid, et Valgevene bensiini eksport Venemaale neljakordistus.

Sotsiaalmeedias aga levivad väited, et bensiinikriis läheb päev-päevalt Venemaal üha hullemaks. Üle kogu riigi on tanklate ette tekkinud pikad järjekorrad.

Väidetavalt on Moskva-Kaasani maantee äärde tekkinud mitu kilomeetrit pikad järjekorrad, must turg lõi õitsele ning mõnes piirkonnas pole bensiini enam üldse saadaval.

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused

Ukrainas käivitusid ööl vastu kolmapäeval taas õhuhäiresireenid ning Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs oli kuulda plahvatusi.

Ka pealinnas Kiievis kuulutati droonide ohu tõttu välja õhuhäire, võimud kutsusid elanikke varjuma, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa armee ründas ööl vastu kolmapäeva veel Tšernihivi oblastis asuvat naftahoidlat. Tšernihivi oblasti kuberner Vjatšeslav Tšaus ütles, et viimase 24 tunni jooksul oblastit tabanud 50 õhurünnakut.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 174 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 174 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, kuid Venemaa jätkab aktiivset tegevust ka teistes idarinde piirkondades.

Pokrovski suunas peeti 37 lahingut, Lõmani kandis toimus üheksa lahingut. Siverski sektoris tõrjusid Ukraina kaitsjad üheksa vaenlase rünnakut.

Lahingud käivad ka Dnipropetrovski oblasti idaosas, vaenlane üritab edasi liikuda veel ka Kupjanski rindelõigul. Vene armee püüab oma positsioone parandada ka lõunarindel ja Orihhivi suunal tõrjusid Ukraina kaitsjad seitse vaenlase rünnakut, vahendas Ukrainska Pravda.

Vaatlejad: Vene relvajõud on sõjas Ukrainaga oma tankivaru täielikult ammendanud

Vene relvajõud on sõjas Ukrainaga oma tankivaru täielikult ammendanud, selgub mitmete vaatlejate, sealhulgas sõjaväeblogija Roman Šraiki ning sõjaväelase ja ajakirjaniku Juri Butusovi Telegrami kanalites avaldatud koondandmetest. Nende andmete aluseks on avalikult kättesaadav ja muu salastamata informatsioon.

Vaatlejate andmetel on Venemaal ladudes veel 2887 tanki, mis vajavad remonti või on remondiks kõlbmatud.

Esitatud andmete kohaselt on Venemaal 1656 halvas seisukorras tanki, mida potentsiaalselt saaks taastada. Neist ainult 92 on T-80 tankid, mis on endiselt tootmises. 1231 tanki on veelgi kehvemas seisukorras ja teoreetiliselt taastamiskõlbmatud.

Sõja alguses oli Venemaal vähemalt 7342 tanki, mis olid erinevas tehnilises seisukorras. Sõja alguses hoiti tanke Venemaal 24 baasis, nüüd on neid baase vaid üheksa.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 118 370 (võrdlus eelmise päevaga 1010);

- tankid 11238 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 324 (+5);

- suurtükisüsteemid 33 519 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1517 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1225 (+1);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 67 965 (+401);

- tiibraketid 3841 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 63 650 (+75);

- eritehnika 3973 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.