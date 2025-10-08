ASML-i tippjuht tegi EL-i tehisintellekti regulatsioonid maatasa

Hollandi tehnoloogiafirma ASML tippjuhi sõnul ei tohiks Euroopa Liit (EL) tehisintellekti arendamist üle reguleerida ja ta hoiatas, et Brüsseli karmid reeglid peletavad arendajad ja ettevõtted USA-sse.

"Miks on tehisintellekti Euroopas nii raske ellu viia? Lihtsalt sellepärast, et me alustasime reguleerimisega, et hoida tehisintellekti kontrolli all," ütles ASML-i finantsjuht Roger Dassen.

"Keegi, kellel on tehisintellekti peale annet, ostab oma raskelt teenitud rahaga esimese asjana pileti Silicon Valleysse," lisas Dassen.

Hollandis toimuvad 29. oktoobril valimised ja Dassen osales Eindhovenis toimunud kristlike demokraatide (CDA) kampaaniaüritusel. Ta liitus kriitikute ridadega, kes on rahulolematud EL-i keerulise tehisintellekti seadusega.

ASML toodab arvutikiipide valmistamiseks üliolulisi masinaid ning on turukapitalisatsiooni poolest üks Euroopa väärtuslikumaid ettevõtteid.

Septembris investeeris ASML 1,3 miljardit eurot Prantsuse tehisintellektifirmasse Mistral. Selle tehingu käigus sai ASML-ist Mistrali suurim aktsionär.

Dassen kurtis veel, et EL ei paku rahvusvahelisel areenil oma silmapaistvatele ettevõtetele piisavalt kaitset.

"Peaksite küsima Airbusidelt, Nokiadelt, ASML-idelt, kas nad tunnevad end selles tohutus võimuvõitluses, mis käib USA ja Hiina vahel, end Euroopa poolt igal ajal kaitstuna. Vastus ei ole alati jaatav," rääkis Dassen.

Viimastel aastatel on ASML jäänud USA võimude surve alla. Washington nõuab, et Hollandi firma piiraks kaasaegse kiibitehnoloogia eksporti Hiinasse. USA tahab nii piirata Hiina tehnoloogiasektori arengut.