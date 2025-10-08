Läti president: kui seim riigieelarvet vastu ei võta, langeb valitsus

Kui Läti seim järgmise aasta eelarvet vastu ei võta, siis langeb valitsus automaatselt, ütles teisipäeval president Edgars Rinkēvičs.

Rinkēvičs rääkis, et kui seim eelarvet heaks ei kiida, langeb valitsus ning järgmine valitsuskabinet peab esitama uue eelarve.

Rinkēvičs ütles, et ta ei hakka ennustama, kuidas seim hääletab, rõhutades, et seda saavad kommenteerida vaid koalitsiooni ja opositsiooni saadikud.

Rinkēvičs rõhutas, et Läti peab võimalikult kiiresti täitma oma kohustused kaitsekulutuste osas. Samuti tuleb keskenduda demograafia- ja haridusvaldkonna probleemidele.

Seevastu seimi spiiker Daiga Mieriņa ütles pressikonverentsil, et valimiste-eelne periood annab tunda ning kõik kolm koalitsioonierakonda teevad oma algatuste kohta avalikke avaldusi, selle asemel, et neid küsimusi ühiselt lahendada.

"Ma arvan, et neid küsimusi tuleks arutada ühiselt," ütles Mieriņa.

"Eelarve hääletus näitab, kui ühtsed on koalitsioonipartnerid," lisas spiiker.

Eelarve eelnõu ja sellega seotud õigusaktide eelnõude pakett esitatakse seimile 15. oktoobril.

Eelarve eelnõu esimene lugemine seimis on kavandatud 5. novembrile. Teine ja viimane lugemine võiks alata 3. detsembril ja lõppeda 5. detsembril.