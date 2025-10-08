X!

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Taro, Leis

Eesti
Eesti

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, siseminister Igor Taro ja taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab riigikogu liikmete küsimustele riigi rahanduse, teede ohutuse, paremini kaitstud Eesti, erihoolekande, rahvastikukriisi, riigi rahaga LGBT propaganda korraldamise ja julgeoleku kohta.

Taro vastab riigikogu liikmete küsimustele palkade, salajase jälitustegevuse ja väärteo menetluse seadustiku järgimisega seotud probleemide kohta.

Pärast infotundi kell 14 algab täiskogu istung, kus jätkub teisipäeval pooleli jäänud 2026. aasta riigieelarve esimene lugemine. Sellele järgneb sotsiaalminister Karmen Jolleri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest.

Kolmas päevakorrapunkt on nelja riigikogu liikme algatatud politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Vastuvõtmisel kehtestatakse sellega regulatsioon numbrituvastuskaamerate kasutamiseks politsei- ja piirivalveameti tegevuses.

Riigikogu päevakorraga täismahus saab tutvuda parlamendi kodulehel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

11:16

Vabariiklaste kandidaat astub kriitikute kiuste New Yorgi valimistulle

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:59

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:49

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

09:48

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

07.10

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

07.10

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

07.10

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:19

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

09:50

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

loe: kultuur

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

10:27

Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

10:09

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

09:48

Kanuti Gildi Saalis tuuakse publiku ette lavastus sportlaseks olemisest

loe: eeter

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

10:10

Alpinist Kunnar Karu: märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus

Raadiouudised

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

07.10

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo