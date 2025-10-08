Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Taro, Leis

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, siseminister Igor Taro ja taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab riigikogu liikmete küsimustele riigi rahanduse, teede ohutuse, paremini kaitstud Eesti, erihoolekande, rahvastikukriisi, riigi rahaga LGBT propaganda korraldamise ja julgeoleku kohta.

Taro vastab riigikogu liikmete küsimustele palkade, salajase jälitustegevuse ja väärteo menetluse seadustiku järgimisega seotud probleemide kohta.

Pärast infotundi kell 14 algab täiskogu istung, kus jätkub teisipäeval pooleli jäänud 2026. aasta riigieelarve esimene lugemine. Sellele järgneb sotsiaalminister Karmen Jolleri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest.

Kolmas päevakorrapunkt on nelja riigikogu liikme algatatud politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Vastuvõtmisel kehtestatakse sellega regulatsioon numbrituvastuskaamerate kasutamiseks politsei- ja piirivalveameti tegevuses.

Riigikogu päevakorraga täismahus saab tutvuda parlamendi kodulehel.