Wizz Air avab Tallinnast lennuliinid Vilniusesse ja Gdanski

"Meil on hea meel näha, et Wizz Air hindab Tallinna lennujaama kasvupotentsiaali ning soovib siin turul laieneda. Septembri keskel teatas lennufirma, et alustab selle aasta 12. detsembrist igapäevaseid otselende Vilniusesse. Eile saabus teine hea uudis, et alates järgmise aasta 1. maist alustavad nad viis korda nädalas lende Gdanskisse," ütles Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste.

Lisaks lendab Wizz Air Tallinnas järgmistel liinidel: Kraków – alates 26. oktoobrist, kolm korda nädalas; Veneetsia – alates 3. detsembrist, kaks korda nädalas; London – oktoobri keskpaigani viis korda nädalas, seejärel kolm korda nädalas.

"Töö selle nimel, et meie lennuplaani lisanduks uusi sihtkohti, käib igapäevaselt," ütles Kallaste.