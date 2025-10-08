X!

Otse kell 21.40: "Esimeses stuudios" Margus Allikmaa

Eesti
Eesti

ETV "Esimeses stuudios" kommenteerib täna Eesti kultuuripoliitikat ja kultuuri rahastamist kultuurkapitali juht Margus Allikmaa.

Kultuurivaldkonna eelarve väheneb aasta-aastalt ja loojatelt kostub järjest rohkem appikarjeid. Miks kultuuri raha jääb eelarves järjest vähemaks? Kui palju kultuuri jaksame üleval pidada? Ja kes juhib Eesti kultuuripoliitikat?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40. Saatejuht on Liisu Lass.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:26

Headreadi raamatuaasta blogi: Markus Väina "Loss"

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

12:57

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

12:42

MotoGP maailmameister peab kaks järgmist võidusõitu vahele jätma

12:37

Otse kell 21.40: "Esimeses stuudios" Margus Allikmaa

12:32

Läti president: kui seim riigieelarvet vastu ei võta, langeb valitsus Uuendatud

12:27

Nobeli keemiapreemia läks molekulaarmaailma arhitektidele Uuendatud

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

12:17

Lihavõttesaare kujud kõndisid mööda maad

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

12:57

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

07.10

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

12:42

MotoGP maailmameister peab kaks järgmist võidusõitu vahele jätma

11:56

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

loe: kultuur

13:26

Headreadi raamatuaasta blogi: Markus Väina "Loss"

11:55

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

10:27

Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

loe: eeter

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

10:10

Alpinist Kunnar Karu: märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus

Raadiouudised

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

07.10

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo