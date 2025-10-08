Otse kell 21.40: "Esimeses stuudios" Margus Allikmaa
ETV "Esimeses stuudios" kommenteerib täna Eesti kultuuripoliitikat ja kultuuri rahastamist kultuurkapitali juht Margus Allikmaa.
Kultuurivaldkonna eelarve väheneb aasta-aastalt ja loojatelt kostub järjest rohkem appikarjeid. Miks kultuuri raha jääb eelarves järjest vähemaks? Kui palju kultuuri jaksame üleval pidada? Ja kes juhib Eesti kultuuripoliitikat?
"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40. Saatejuht on Liisu Lass.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi