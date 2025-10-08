Fotod: president Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga

Vabariigi president Alar Karis kohtus kolmapäeval Windsori lossis Ühendkuningriigi troonipärija Walesi prints Williamiga. Kohtumise keskmes olid Eesti ja Ühendkuningriigi koostöösuhted kultuuri, digiarengu ja teaduse valdkonnas, samuti räägiti rahvusvahelisest julgeolekuolukorrast.

"Eesti ja Ühendkuningriigi kultuurisuhted on pikaajalised, viljakad ja usalduslikud," märkis president Karis ja tõi välja, et tänavune aasta on toonud mitmeid muusikalisi tipphetki eeskätt seoses maailma ühe enim esitatud elava helilooja Arvo Pärdi 90. sünnipäevaga, mida on koos tähistatud nii BBC Proms'il, Barbicanis kui ka Oxfordis.

President Karis rõhutas kohtumisel ka Eesti ja Ühendkuningriigi teadus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostöö tähtsust.

"Eesti jaoks on tehisaru kasutuselevõtt riiklikult oluline, kuna aitab tugevdada digiriigi alustalasid ja tuua nutika õppimise tööriistad Eesti õpilaste ja õpetajateni," ütles Eesti riigipea. "Kuid tehisaru ei saa kunagi asendada õpetajat ja õppimist."

Eesti riigipea jagas ka Eesti digiriigi kogemust ja rääkis e-teenuste rollist ühiskonna toimimises.

"Eesti on riik, kus digilahendused on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks – paberivaba riik säästab hinnanguliselt ligi kaks protsenti SKP-st," ütles president Karis ja rõhutas, et digiriigi edu aluseks on ühiskonna usaldus.

Kohtumisel räägiti ka rahvusvahelisest julgeolekuolukorras. President Karis tänas Ühendkuningriiki tugeva partnerluse ja kohaloleku eest Balti piirkonnas, sealhulgas osalemise eest õppusel Siil, mis andis mõlemale poolele väärtusliku koostöökogemuse.

"Ühendkuningriik on Euroopa jaoks asendamatu julgeolekupartner, kelle roll on võtmetähtsusega Euroopa stabiilsuse ja kaitse tugevdamisel," ütles Eesti riigipea ja julgustas Ühendkuningriiki jätkama aktiivset panustamist õppusesse Eastern Sentry.

President Karis märkis kohtumisel ka vajadust suurendada nii sõjalist kui ka poliitilist toetust Ukrainale. "Eesti peab oluliseks, et liitlased ja partnerid suurendaksid survet Venemaale, sealhulgas uute sanktsioonide kaudu ning liiguksid edasi Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuga," lausus president Karis. "Eesmärk on muuta sõja jätkamine Venemaale väljakannatamatuks ja tuua ta läbirääkimiste laua taha."