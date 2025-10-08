X!

Fotod: president Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga

Eesti
President Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga.
Vaata galeriid
8 pilti
Eesti

Vabariigi president Alar Karis kohtus kolmapäeval Windsori lossis Ühendkuningriigi troonipärija Walesi prints Williamiga. Kohtumise keskmes olid Eesti ja Ühendkuningriigi koostöösuhted kultuuri, digiarengu ja teaduse valdkonnas, samuti räägiti rahvusvahelisest julgeolekuolukorrast.

"Eesti ja Ühendkuningriigi kultuurisuhted on pikaajalised, viljakad ja usalduslikud," märkis president Karis ja tõi välja, et tänavune aasta on toonud mitmeid muusikalisi tipphetki eeskätt seoses maailma ühe enim esitatud elava helilooja Arvo Pärdi 90. sünnipäevaga, mida on koos tähistatud nii BBC Proms'il, Barbicanis kui ka Oxfordis.

President Karis rõhutas kohtumisel ka Eesti ja Ühendkuningriigi teadus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiakoostöö tähtsust.

"Eesti jaoks on tehisaru kasutuselevõtt riiklikult oluline, kuna aitab tugevdada digiriigi alustalasid ja tuua nutika õppimise tööriistad Eesti õpilaste ja õpetajateni," ütles Eesti riigipea. "Kuid tehisaru ei saa kunagi asendada õpetajat ja õppimist."

Eesti riigipea jagas ka Eesti digiriigi kogemust ja rääkis e-teenuste rollist ühiskonna toimimises.

"Eesti on riik, kus digilahendused on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks – paberivaba riik säästab hinnanguliselt ligi kaks protsenti SKP-st," ütles president Karis ja rõhutas, et digiriigi edu aluseks on ühiskonna usaldus.

Kohtumisel räägiti ka rahvusvahelisest julgeolekuolukorras. President Karis tänas Ühendkuningriiki tugeva partnerluse ja kohaloleku eest Balti piirkonnas, sealhulgas osalemise eest õppusel Siil, mis andis mõlemale poolele väärtusliku koostöökogemuse.

"Ühendkuningriik on Euroopa jaoks asendamatu julgeolekupartner, kelle roll on võtmetähtsusega Euroopa stabiilsuse ja kaitse tugevdamisel," ütles Eesti riigipea ja julgustas Ühendkuningriiki jätkama aktiivset panustamist õppusesse Eastern Sentry.

President Karis märkis kohtumisel ka vajadust suurendada nii sõjalist kui ka poliitilist toetust Ukrainale. "Eesti peab oluliseks, et liitlased ja partnerid suurendaksid survet Venemaale, sealhulgas uute sanktsioonide kaudu ning liiguksid edasi Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuga," lausus president Karis. "Eesmärk on muuta sõja jätkamine Venemaale väljakannatamatuks ja tuua ta läbirääkimiste laua taha."

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:35

Ossinovski: kui tuleb uus peaminister, peaksid sotsid valitsusse minema

15:29

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

15:26

Fotod: president Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

15:25

Kaasprofessor: töötut matemaatikut on raske leida

15:15

Ossinovski: ministeeriumite sihtasutustes on kokkutõmbamise ruumi

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

15:10

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

13:50

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:56

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

loe: kultuur

15:29

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

14:52

Kai kunstikeskuses toimub tänavu esmakordselt rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

14:43

Genialistide viimane ülesastumine jõuab esimese Eesti bändi kontserdina kinolevisse

13:26

Headreadi raamatuaasta blogi: Markus Väina "Loss"

loe: eeter

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo