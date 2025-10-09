X!

Omniva sõnul võivad pakitarned USA-sse taastuda parimal juhul juba oktoobris

Omniva soovib, et augustis katkenud pakitarned USA-sse saaks taastada juba oktoobris, aga lubada, et see nii läheb, ettevõte veel ei saa. Suuremad riigid on pakitarned USA-sse juba taastanud.

Omniva töötab selle nimel, et pakitarned USA-sse saaks taastada veel oktoobrikuu jooksul, kuid kindlat lubadust, et see nii läheb, veel anda ei julge, ütles ERR-ile Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja.

"Küll aga julgen lubada, et pakkide tarne USA-sse on ka Omniva ärile väga tähtis ja me töötame lahenduse nimel nii kiiresti, kui saame," lisas ta.

Omniva teatas augustis, et peatab Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud uute tollimaksude tõttu ajutiselt pakkide tarne USA-sse ning et taastab pakkide saatmise esimesel võimalusel. Kirjade saatmise võimalus säilis.

Omniva ütles augustis, et tollimaksude muutmisega kaasnesid muudatused tollivormistuse protseduurides, mille jaoks puudusid rakendusaktid.

Oja lausus, et praeguseks on rakendusaktid olemas ja suuremad riigid on juba ka pakitarned USA-sse taastanud, võttes selleks kasutusele virtuaalse automatiseeritud tollimaakleri.

"Lihtsalt öeldes tähendab see programmi, mis suhtleb meie nimel USA tolliga – edastab automaatselt andmeid. Omniva võtab kasutusele sama tollimaakleri, mida kasutavad ka (Põhjamaades tegutsev) Postnord, Ukrposhta ja Royal Mail, kuid meil kulub koostööle teiste osapooltega kauem aega, sest suured riigid suuremate mahtudega on eelisseisus," ütles Oja.

Oja sõnul on ka USA poolt olemas huvi, et pakkide tarne sinna saaks jätkuda, kuid ameeriklased oleks saanud olukorra ka lahendada nii, et pakkide tarne poleks üldse katkenud.

"Protsessi oleks saanud korraldada ka nii, et rakendusaktid ja praktilised küsimused saaksid lahendatud enne seaduse kehtima hakkamist," nentis ta.

Omniva märkis augustis, et tulevikus, mil rakendusaktid on kehtestatud ja töös, muutub pakkide saatmine USA-sse ka tollimaksu osa võrra kallimaks. 

Praegu ei osanud Omniva öelda, kas ja kui palju pakkide saatmine kallimaks muutub.

"Seda on raske täna lühidalt indikeerida, kuna nii tollimaks kui ka teenustasu sõltuvad oluliselt sellest, mida saadetakse – mis on toode ja mis riigis on see toodetud," lausus Oja.

Eestis on olukord olnud parem kui näiteks lõunanaabrite juures. Lätis polnud vahepeal võimalik USA-sse saata ka kirju. Sealne riiklik postifirma Latvijas Pasts taastas eelmisel nädalal kirjade toimetamise USA-sse. See, millal Lätis taastatakse pakkide saatmine USA-sse, ei osanud Latvijas Pasts veel öelda.

