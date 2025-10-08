Tänavu sügisel on rõngastatud juba 14 000 lindu

Kui Aafrikas ja Aasias talvituvad linnud on juba Eestist ära lennanud, siis mõningaid rändureid, nagu tihaseid ja pöialpoisse, on soojade ilmade tõttu Eestis veel arvukalt. Nii käib Pärnumaal Kabli linnujaamas vilgas tegevus, kus on tänavu sügisel ära rõngastatud ligi 14 000 lindu.

Kabli linnujaamas käib usin lindude rõngastamine. Koos isaga on seda tööd vabatahtlikuna tegema tulnud ka 10-aastane Pärnu poiss Christopher Robin.

"Tulin appi lindusid rõngastama, et aidata nagu Eestit. Kõige rohkem on ikkagi sabatihast, aga vahepeal on hästi suuri ka tegelikult näinud. Päris lahe on," sõnas linnuhuviline Christopher Robin Mäesalu.

Rõngastamine algas linnujaamas juba augusti lõpus ja kestab novembrini. Alates augustist on suurusjärgus 14 000 lindu rõngastatud.

"Kui me vaatame viimaste aastate keskmist ehk kindlasti väga hea hea aasta. Tänavu aasta on selles mõttes täitsa omanäoline, et väga arvukalt on tihaseid ja pöialpoisse, et üle pikkade aastate on neil siis ka hea pesitsusaasta olnud. Sellised osarändurid ehk tihased, punarinnad, rästad ja pöialpoisid, neid on veel hästi-hästi arvukalt ikkagi Eestis, et külmad külmad ei ole neid veel lõunasse minema peletanud. Ära on läinud juba sellised linnud, kes siis meil Aasias ja Aafrikas talvituvad, et valdavalt siis ütleme 95 protsenti kindlasti neist on juba läinud. Liikidena võiks välja tuua näiteks suitsupääsuke," lausus keskkonnaagentuuri seirespetsialist Jaak Tammekänd.

Christopher Robin, kelle lemmikud on sabatihane ja pöialpoiss, on linnujaamas abiks juba teist päeva. Teisipäeva öö veetis ta koos isaga linnujaama kõrval telgis.

"See oli naljakas tegelikult. Ma läksin magama ja siis panin äratuskella, aga ei ärganudki üles tegelikult. Tahtsin ka vaatama minna, kas mingi kägu kuskilt tuleb välja või ei tule," sõnas Christopher Robin.

Nii jäi poisil nägemata ka öine kohtumine hoopis huvitava tegelasega.

"Meil oli suure linnupüünise sisse sattunud rebane. See oli ajaloos esimene juhtum, kui rebane oli linnupüünise taha tagumisse ossa kasti sisse pugenud. Kõik linnud jäid terveks ja rebane sai ka vabaks," ütles Tammekänd.