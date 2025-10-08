X!

Läti valitsusliit kõigub

Välismaa
Foto: Arturs Andersons/LSM
Välismaa

Läti valitsusliit kõigub, kuna üks selle osapool – Roheliste ja Talurahva Liit – nõustus opositsiooni ettepanekuga viia Läti välja Istanbuli konventsioonist. President Edgars Rinkevicsi sõnul on seekord parlamendivalimiste-eelne võitlus alanud tavatult vara – aasta enne hääletamist.

Läti valitsus arutas teisipäeval mitu tundi, mida on Lätis tehtud naiste- ja perevastase vägivalla vähendamiseks. Kolmapäeval kandusid emotsionaalsed väitlused üle parlamendi väliskomisjoni, kus otsustati nädala pärast samal teemal jätkata.

Valitsusse kuuluv Roheliste ja Talurahva Liit, kes andis järele opositsiooni soovile võtta Istanbuli konventsioonist lahkumine üldse parlamendi päevakorda, kinnitab, et ei soovi koalitsiooni lagunemist ja nende ministrid leidsid valitsuse istungil kavala lahenduse – nad soovivad otsustamise jätta parlamendile.

"Istanbuli konventsioon on andnud rohelise tule ka paljudele ideoloogiliste tõlgendustele, mis levivad Lätis järjest rohkem. See on minu meelest peaküsimus, millele seim peab vastama. Kas on nii või ei ole? Jutt ei käi ainult naistevastasest ja perevägivallast," lausus Läti majandusminister Viktors Valainis.

"Meie valitud saadikud esindavad ju rahvast. Las nad korraldavad selle hääletuse," ütles Läti heaoluminister Reinis Uzulnieks.

Parlamendi ees toimus aga juba teine pikett Istanbuli konventsioonist lahkumise vastu.

"Lätis pole kunagi varem nii tehtud, et plaanitakse denonsseerida mõnd rahvusvahelist dokumenti, mille parlament – seesama parlament samade saadikutega, kel on sama mandaat – soovib tühistada. Ja on alustanud arutelu selle üle," lausus Läti peaminister Evika Silina.

"Enne Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist kritiseerisid selle heaks kiitnud riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid Lätit päris palju," ütles Läti välisminister Baiba Braže.

"Ainuüksi väitlused selle üle, et võiksime väljuda Istanbuli konventsioonist, tekitavad naistes hirmu, ebakindlust ja mõistmatust riigi vastu," lausus Läti majandusminister Atis Švinka.

President leiab, et pigem on poliitikute jaoks tähtis mitte Istanbuli konventsioon, vaid poliitiline kemplemine.

"Näeme, et on alanud juba valimiskampaania. Minu meelest eriti vara. Tavaliselt algab see pool aastat enne valimisi, nüüd aga juba aasta varem," lausus Rinkevics.

Peaminister Evika Silina on teinud ettepaneku võtta esmalt vastu tuleva aasta eelarve, mis toob Lätti ajaloo suurima kaitse-eelarve ja lahendada teised küsimused pärast seda.

Toimetaja: Marko Tooming

