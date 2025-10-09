X!

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast

Ukraina ründas Volgogradis asuvat gaasitehast
Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva Volgogradi oblastis asuvat Lukoili gaasitöötlemistehast. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et rünnaku tagajärjel puhkes tehase territooriumil tulekahju.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 9. oktoobril kell 6.55:

- Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast;

- Trump tegi uue avalduse Venemaa ja Ukraina sõja lahendamise kohta.

Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva Volgogradi oblastis asuvat  Lukoili gaasitöötlemistehast. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et rünnaku tagajärjel puhkes tehase territooriumil tulekahju. 

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov kinnitas rünnaku toimumist ja seletas, et tulekahju puhkes allakukkunud droonirusude tõttu. 

Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutab, et Lukoil-Korobkovski tehas on Lõuna föderaalringkonna suurim maagaasitöötlemistehas. Märkimisväärne osa tehase toodangust läheb ekspordiks. 

Ukraina sõjaväelane seab drooni valmis, et see teele saata Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Press service of the 65th Mechanized Brigade / HANDOUT

Trump tegi uue avalduse Venemaa ja Ukraina sõja lahendamise kohta

"Oleme lahendanud seitse sõda. Oleme lähedal kaheksandale lahendusele. Ma arvan, et me lahendame olukorra Venemaaga," ütles USA president Donald Trump.

Trump nimetas sõda taas kohutavaks ja tõi välja, et tema andmetel sai viimase nädala jooksul Venemaa sõjas Ukraina vastu surma 7000 inimest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis enne seda Ukraina kaitsejõudude vastupealetungioperatsiooni hetkeseisust Dobropillja suunal, kus Vene sissetungijad kannavad suuri kaotusi.

Riigipea võttis teemal sõna oma igaõhtuses pöördumises ukrainlaste poole.

Zelenski rääkis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ligi tund aega kestnud ettekandest olukorra kohta kõikidel rindejoontel ning Ukraina brigaadide väljaõppest ja varustamisest.

"Eriline tähelepanu on praegu muidugi suunatud Dobropillja operatsioonile ehk vastupealetungioperatsioonile. Selle algusest tänaseni on venelaste kaotused juba enam kui 12 000, millest 7200 on niiöelda tagasivõtmatud. Seda ainult seal ehk ainult Pokrovski ja Dobropillja piirkondades ja täpselt alates 21. augustist," rääkis Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

